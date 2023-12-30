В Белгороде запустили единую «горячую линию» для информации о пострадавших

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В Белгороде запущена единая «горячая линия» по бесплатному номеру «122». По этому номеру можно сообщить обо всех пострадавших и повреждениях имущества в городе в результате обстрела ВСУ.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил в своем телеграм-канале об ударе ВСУ по посёлку Уразово Валуйского района области. Там обошлось без человеческих жертв, но повреждения получили более 20 частных домовладений.
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Александр Бойцов