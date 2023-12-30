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В Белгороде запустили единую «горячую линию» для информации о пострадавших

30 декабря 2023, 17:46
Фото: istockphoto/Larysa Shcherbyna

Фото: istockphoto/Larysa Shcherbyna

В Белгороде запущена единая «горячая линия» по бесплатному номеру «122». По этому номеру можно сообщить обо всех пострадавших и повреждениях имущества в городе в результате обстрела ВСУ.

По предварительным данным, в результате жестокого удара по самому центру города пострадали около 40 человек. Сообщалось также о 14 погибших, двое из которых — дети. В центре Белгорода полностью сгорели несколько автомобилей. Повреждены фасады домов, выбиты окна. Одна из ракет угодила в здание Белгородского государственного технологического университета. В стене дома теперь зияет огромная дыра. К счастью, студентов в тот момент в здании не было.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил в своем телеграм-канале об ударе ВСУ по посёлку Уразово Валуйского района области. Там обошлось без человеческих жертв, но повреждения получили более 20 частных домовладений.

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В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
30 декабря 2023, 17:52

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В украинском Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своём Telegram-канале пишет украинский телеканал «Общественное».
Отмечается, что в настоящее время не поступала официальная информация об этих взрывах.

Данне онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины указывают на то, что на всей территории страны звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы подтвердили нанесение массированных ударов по центру Белгорода, в результате которых погибшими на данным момент числятся 10 человек. Там отметили, что это ответные меры за удары ВС РФ по военным объектам Одессы, Харькова и Днепра.

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#вс рф
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Минобороны: Российские военные поразили склады ГСМ в зоне СВО
30 декабря 2023, 17:27

Фото: istockphoto/aapsky

Вооружённые силы РФ нанесли удары по складам авиационной техники и горюче-смазочных материалов на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области и в районе Чернобаевки Херсонской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, удары наносились с использованием оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Все намеченные для атаки цели были поражены.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали об уничтожении в районе населённого пункта Липцы Харьковской области пусковой установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Всего российские войска нанесли скоординированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в 118 районах.

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Наёмник из США Вандайк рассказал о невозможности покинуть окопы из-за огня ВС РФ
30 декабря 2023, 17:07

Фото: istockphoto/breakermaximus

Российские военные постоянно атакуют позиции ВСУ с использованием большого количества беспилотников и плотного огня артиллерии. Из-за этого каждый военнослужащий находится в постоянной опасности и буквально не может голову поднять из окопа.
Об этом рассказал американский наёмник Мэттью Вандайк. В эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive он вспомнил, как прибыл на передовую во время первой миссии на Украине. Солдат удачи подчеркнул, что ситуация не была похожа ни на что, с чем ему приходилось сталкиваться раньше. Российские дроны постоянно охотились за ними и забрасывали гранатами. Вандайк отметил, что это был совершенно новый опыт, когда его выслеживали и атаковали с воздуха, а он никак не мог ответить.

также американский наёмник отметил необычайно высокую плотность огня российской артиллерии. По его словам, снаряды прилетали буквально каждые десять секунд. Из-за плотного огня и барражирующих беспилотников он и его товарищи не могли покинуть окоп из-за угрозы тут же быть убитыми.

Все иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, постоянно отмечают непохожесть конфликта на всё то, с чем им приходилось сталкиваться раньше в Афганистане и на Ближнем Востоке. Прежде всего, из-за несравненно более высокой интенсивности боевых действий.

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#всу
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#наём
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Число погибших при обстреле в Белгороде возросло до 10 человек
«112»: 10 человек погибли при обстреле ВСУ в Белгороде
30 декабря 2023, 16:51

Фото: iStock/Motortion

Число погибших в результате массированного удара ВСУ по Белгороду возросло до 10 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что погибли пять человек, среди которых двое детей.

Предварительно отмечается, что украинские военные производили атаки на город с помощью реактивной системы залпового огня «Град».

В результате обстрелов были повреждены свыше 40 зданий, несколько десятков автомобилей и пассажирских автобусов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе сохраняется опасная обстановка. А спецслужбы Украины, подтвердившие нанесение ударов отметили, что атаки по городу ещё не завершены.

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#всу
#обстрел
#вячеслав гладков
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Спецслужбы Украины подтвердили нанесение ударов по Белгороду
30 декабря 2023, 16:44

Фото: iStock/Standart

Спецслужбы Украины подтвердили нанесение массированных ударов по Белгороду. Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина».
Источник издания отметил, что эти удары были произведены в качестве ответной меры за удары российской армии по военным объектам ВСУ в Харькове, Одессе и Днепре.

Также он подчеркнул, что на этом атаки на город не закончились.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о массированных ударах по центру города. В результате обстрелов погибли пять человек, среди которых двое детей. Ещё 30 получили ранения. В городе на некоторое время была включена сирена ракетной опасности, а жителей призвали спуститься в укрытие, поскольку безопасность для нахождения на поверхности пока не обеспечена.

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Двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
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#всу
#россия
#белгород
#вячеслав гладков
#обстрел
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До 30 человек возросло число пострадавших при обстреле в Белгороде
«112»: при обстреле в Белгороде пострадали 30 человек
30 декабря 2023, 16:14

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Возросло число пострадавших при массированном ударе украинской армии по центру Белгорода. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что в результате обстрела ВСУ пострадавшими числятся 30 человек.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле в городе погибли двое детей. В настоящее время опасность сохраняется, была включена сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в убежища.

Очевидцы сообщают, что в центре города стоят повреждённые автомобили, лежат стёкла и обрушившиеся части обшивки зданий.

Также отмечалось, что несколько украинских снарядов попали в жилые массивы.

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#белгород
#вячеслав гладков
#обстрел
#всу
#пострадавшие
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Один из украинских снарядов угодил в здание БГТУ
30 декабря 2023, 16:14

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Во время обстрела ВСУ одна из ракет попала в здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ). К счастью, в это время студентов на занятиях не было.
Здание вуза получило серьёзные повреждения, передаёт телеграм-канал Readovka. Выбиты стёкла, в одной из стен зияет огромная дыра. Сообщается, что это первый прилёт в этот район города. В Белгороде продолжает звучать сигнал воздушной тревоги. Власти обращаются к горожанам с просьбой не покидать укрытия, сообщая, что опасность ещё сохраняется.

Во время ударов по центру Белгорода пострадали 40 человек. На данный момент известно о пяти погибших, в том числе двух детях. Жертв обстрела может оказаться больше, информация по ним пока ещё в стадии уточнения.

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#здание
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#обстрел
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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде сохраняется опасность, жители спускаются в укрытия
30 декабря 2023, 16:06

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, жители спускаются в укрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что в городе по-прежнему сохраняется нестабильная, опасная ситуация, поэтому была приведена в действие система оповещения о ракетной опасности.

Ранее глава Белгородской области сообщал, что украинские военные нанесли массированные удары по центру Белгорода, несколько снарядов попали в жилые массивы, в результате чего погибли двое детей, несколько людей числятся пострадавшими.

Также сообщается, что возросло число погибших в результате обстрела в центре Белгорода. В настоящее время известно о пяти несчастных случаях.

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#белгород
#вячеслав гладков
#опасность
#всу
#ракета
#обстрел
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«Россия их примет»: на Украине нашли альтернативы переговорам
Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина выдвинет ультиматум России
30 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/Diy13

Украина вместо проведения переговоров намерена выдвинуть России ультиматум. Об этом сообщил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в ходе интервью журналистке Наталье Мосейчук.
По его словам, Украина категорически отказывается от проведения переговоров. Однако будут выдвинуты ультимативные требования к России, которая обязательно их примет.

Советник Владимира Зеленского неоднократно выражал позицию о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения боевых действий, поскольку каждый из них будет означать победу России.

При этом в России постоянно заявляют о готовности к проведению мирных переговоров.

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