Минобороны: ВСУ использовали при обстреле Белгорода ракеты «Ольха»

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) при обстреле Белгорода использовали ракеты «Ольха» в запрещённом кассетном исполнении, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двоих детях. Ранения получили 108 человек, среди которых 15 детей. Отмечается, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» по городу последствия могли бы быть несравнимо более тяжёлыми и страшными.
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Александр Бойцов