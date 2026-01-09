«Станет переломным»: В Госдуме раскрыли, какое оружие РФ «сберегла» для Украины

09 января 2026, 13:55

Депутат Колесник: Россия может начать удары по Украине «Буревестником»

Фото: Istock/vadimrysev

Депутат Госдумы Андрей Колесник высказал предположение, что российская армия может применить в ходе специальной военной операции ранее не использовавшиеся комплексы.





В беседе с «NEWS.ru» Колесник упомянул межконтинентальную ракетную систему «Буревестник» и комплекс «Орешник». По оценке парламентария, 2026 год может стать переломным периодом в ходе военных действий. Депутат заявил, что Россия до сих пор не применяла это оружие, но сохраняет в запасе «много козырей».

«Если атака на ВПК не охладит головы некоторых ретивых людей на Украине, особо ретивого руководства и сторонников продолжения военных действий, которые постоянно срывают мирные переговоры, я думаю, что будет ещё более жёсткий и более тяжёлый удар», — заявил эксперт.