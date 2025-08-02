Минобороны РФ: Силы ПВО за вечер сбили 18 БПЛА ВСУ над российскими регионами
Российская ПВО вечером 1 августа ликвидировала 18 украинских беспилотников. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Минобороны России».
Согласно информации ведомства, семь дронов были уничтожены над территорией Краснодарского края, пять — над акваторией Азовского моря. Еще четыре БПЛА сбили в небе над Воронежской областью. Самое маленькое число, два беспилотника, нейтрализовали над Белгородской областью.
Уточняется, что дроны были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО 1 августа во временной период с 20:00 (мск) до полуночи.
Ранее сообщалось, что в коттеджном поселке подмосковного Долгопрудного полыхает таунхаус. Возгорание началось, когда в крышу одного из зданий попала молния. В тот момент внутри находились люди. Предварительно, пострадавших нет, однако существует опасность, что огонь перекинется на соседние здания.
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