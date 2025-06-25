Минобороны РФ: средства ПВО сбили 18 украинских БПЛА за три часа

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Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над регионами практически 20 беспилотных летательных аппаратов украинской армии (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Телеграм-канале.



В ведомстве обратили внимание, что с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные военные перехватили 18 БПЛА самолетного типа. Семь из них ликвидировали в Брянской области, четыре — в Ульяновской, три — в Воронежской, по два — в Курской и Саратовской. Данные о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не утонялись.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины подхватили песню «Катюша», которую пели российские солдаты. На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВС РФ, находясь в лесу, начинают петь: «Расцветали яблони и груши…». Вскоре к ним присоединяются голоса со стороны украинских позиций, подпевающие: «Выходила на берег Катюша». Российский солдат с позывным Кабзон, включивший музыку на колонке «просто так», признался, что был удивлен такой реакцией противника.

Ольга Енгалычева

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