Минобороны РФ: средства ПВО сбили 18 украинских БПЛА за три часа
Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над регионами практически 20 беспилотных летательных аппаратов украинской армии (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Телеграм-канале.
В ведомстве обратили внимание, что с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные военные перехватили 18 БПЛА самолетного типа. Семь из них ликвидировали в Брянской области, четыре — в Ульяновской, три — в Воронежской, по два — в Курской и Саратовской. Данные о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не утонялись.
Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины подхватили песню «Катюша», которую пели российские солдаты. На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВС РФ, находясь в лесу, начинают петь: «Расцветали яблони и груши…». Вскоре к ним присоединяются голоса со стороны украинских позиций, подпевающие: «Выходила на берег Катюша». Российский солдат с позывным Кабзон, включивший музыку на колонке «просто так», признался, что был удивлен такой реакцией противника.
Читайте также: