В Белгороде прогремело множество взрывов

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Несколько взрывов прогремело в Белгороде во время ракетной опасности в ночь на среду, 15 мая. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на собственного корреспондента.
Региональный оперативный штаб в Телеграм-канале сообщил, что на территории Белгорода и Белгородского района объявлен сигнал ракетной опасности.
Кроме того, вечером 14 мая в Белгороде и Белгородском районе 16-й раз за сутки запускали сирену ракетной опасности.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь.
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Кроме того, вечером 14 мая в Белгороде и Белгородском районе 16-й раз за сутки запускали сирену ракетной опасности.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь.
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Алина Юрчак