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Украинская оборона «трещит по швам», пишут обозреватели Washington Post (WP).
«Министерство обороны России заявило в пятницу, что ее войска захватили шахтерский город Торецк в ходе очередного прорыва на востоке Украины, где украинская оборона трещит по швам», — сказано в публикации.
По информации журналистов, контроль очередного опорника в Донецкой народной республике усилит продвижение ВС РФ.
Ранее в Минобороны России проинформировали, что бойцы группы «Восток» продолжают наступать на Южно-Донецком направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что российские силы движутся в сторону Новоселки, Раздольного и Днепроэнергии.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов