Обломки сбитого над Тулой дрона упали на территорию завода
Над территорией Тульской области в ночь на 30 августа был перехвачен беспилотный летательный аппарат. Соответствующая информация была распространена губернатором региона Дмитрием Миляевым в Telegram-канале.
По предоставленной информации, обломки устройства упали на территории одного из производственных предприятий в городе Алексин. Режим угрозы воздушной атаки в регионе на момент инцидента объявлен не был.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Дополнительная информация о характере повреждений и обстоятельствах инцидента уточняется.
Сообщается, что в эту ночь средствами противовоздушной обороны на разных направлениях было уничтожено в общей сложности 86 украинских БПЛА самолетного типа.
