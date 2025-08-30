Достижения.рф

Обломки сбитого над Тулой дрона упали на территорию завода

Фото: Istock/Olena Bartienieva

Над территорией Тульской области в ночь на 30 августа был перехвачен беспилотный летательный аппарат. Соответствующая информация была распространена губернатором региона Дмитрием Миляевым в Telegram-канале.



По предоставленной информации, обломки устройства упали на территории одного из производственных предприятий в городе Алексин. Режим угрозы воздушной атаки в регионе на момент инцидента объявлен не был.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Дополнительная информация о характере повреждений и обстоятельствах инцидента уточняется.

Сообщается, что в эту ночь средствами противовоздушной обороны на разных направлениях было уничтожено в общей сложности 86 украинских БПЛА самолетного типа.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Ростове-на-Дону.

Ольга Щелокова

