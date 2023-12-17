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Минобороны: Российские военные нанесли огневое поражение спецбригаде «Азов»*

17 декабря 2023, 08:50
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные из группировки «Центр» при поддержке артиллерийских расчётов нанесли огневое поражение штурмовой группе 12-й бригаде специального назначения «Азов»*. Это произошло в районе Серебрянского лесничества.

По словам начальника пресс-центра российской группировки войск Александра Савчука, в ходе выполнения боевой задачи на Краснолиманском направлении, были выяснены места дислокации штурмовиков 12-й украинской спецбригады. Затем были нанесены артиллерийские удары по трём опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Савчук уточнил также, что потери украинских боевиков составили до 100 человек.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что подразделения российских десантников в течение недели захватили сеть из девяти опорных пунктов ВСУ в районе Артёмовска.

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Губернатор Голубев: Отражена массовая атака дронов ВСУ на Ростовскую область
17 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/e-crow

В ночь на 17 декабря киевский режим предпринял очередную попытку массовой атаки на территорию Ростовской области с использованием беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись в районы Морозовска и Каменска.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что атака была успешно отражена дежурными средствами противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, повреждения, полученные наземными объектами в результате падения обломков беспилотников, уточняются, добавил Голубев.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что за ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили либо подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотника. Киев с помощью дронов пытался атаковыть населённые пункты и объекты на территории Волгоградской, Ростовской и Липецкой областей России.

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Зеленского назвали втянутым во внутреннюю политику США
WP: Украина оказалась втянута во внутреннюю политику США
17 декабря 2023, 06:37

Фото: iStock/Silent_GOS

Во время своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым в острые политические противоречия в США, сообщило издание Washington Post.
По словам анонимного представителя Конгресса, Зеленский прибыл «спокойным и сосредоточенным», однако из-за сложной внутриполитической обстановки в США он выглядел удрученным.

Президент оказался в самом центре внутренних политических споров и, как отмечает источник, не проявил обычного энтузиазма, так как нужно было столкнуться с военными действиями и решать внутренние противоречия в Соединенных Штатах.

Газета ссылается на разногласия между администрацией Байдена и республиканцами в Конгрессе относительно бюджета на национальную безопасность в размере 106 миллиардов долларов. Этот конфликт поставил Украину в опасное положение, втянув ее в политическую борьбу между демократами и республиканцами перед предстоящими президентскими выборами. Киев опасается потерять поддержку США, если выберет сторону одной из политических партий.

Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве, выразил опасения Зеленского относительно того, что Украина может стать инструментом в политической игре одной из партий против другой.

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Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении
Войска нанесли поражение ВСУ в восьми населенных пунктах на Донецком направлении
17 декабря 2023, 06:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные провели операции против украинских вооруженных сил в районе восьми населенных пунктов на Донецком направлении за прошедшие сутки, сообщает РИА Новости.
Астафьев уточнил, что на Донецком направлении южной группировкой войск были нанесены удары по силам и технике противника в местностях, включая Курдюмовку, Клещеевку, Богдановку, Артемовское, Раздоловку, Красное, Андреевку и Марьинку.

Он добавил, что российские военные успешно отразили атаки штурмовых групп украинских войск в районах Клещеевки и Победы. Также были атакованы восемь опорных пунктов противника при помощи артиллерии, тяжелых огнеметных систем и барражирующих боеприпасов.

Служба пресс-центра отметила, что за прошедшие сутки на Донецком направлении противник потерял до 290 военнослужащих, как убитых, так и раненых. Кроме того, сообщается об уничтожении одного танка, двух боевых машин пехоты, пикапа и миномета калибра 120 мм российскими военными.

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В Польше обеспокоились способностью России выйти к ее границам
Rzeczpospolita: ВСУ потерпят поражение без помощи Запада
17 декабря 2023, 05:56

Фото: iStock/macky_ch

Обозреватель из издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут выдержать без помощи Запада. Он также утверждает, что Россия приблизится к границе Польши.
По словам журналиста, Украине необходима срочная военная и финансовая поддержка, иначе российское давление разрушит фронт и приведет к банкротству страны. Он отмечает, что без американских финансовых инъекций и оружия Киев уже давно потерпел бы поражение в конфликте. Белецкий также считает, что на данный момент шансы президента США Джо Байдена убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Украине практически нулевые.

В результате, как отмечает Белецкий, пространство непосредственно у польской границы может оказаться под влиянием Российской империи.

Ранее газета La Repubblica из Италии сообщила, что у Украины осталось средств на не более трех месяцев, и к 1 марта 2024 года страна может столкнуться с банкротством. Также отмечается, что вето Венгрии на бюджетную помощь Украине может иметь разрушительные последствия, что может потребовать поиска альтернативных решений.

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#киев
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В Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца
17 декабря 2023, 05:37

Фото: Минобороны РФ

Во время очистки Марьинки было обнаружено послание от российского бойца на стене одного из домов. Эту информацию распространил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На стене рядом с посланием было найдено девять тел. В письме Роман Рудаков из Батайска просил, чтобы тот, кто найдет его, позаботился о его матери, сестре и брате.

Согласно данным военных корреспондентов, российская штурмовая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии оказалась в засаде и была окружена. Остатки связи с бойцами были потеряны, но они держали оборону до последней пули.

После очистки территории один из офицеров решил извлечь из стены кирпич с письмом. Позднее командир полка принял решение установить этот камень в штабе рядом со знаменем части.

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#всу
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Генерал ВСУ признал превосходство России в подготовке подразделений
17 декабря 2023, 04:40

Фото: iStock/Nzpn

Генерал Сергей Кривонос, отставной член Вооруженных сил Украины (ВСУ), в эфире Пятого канала отметил, что российская армия превосходит ВСУ по качеству формирования и подготовки подразделений.
Он отметил, что у российской стороны есть значительные ресурсы для формирования войск и достижения успехов за счет правильной организации подготовки и использования наращенного вооружения. Кривонос также подчеркнул, что российские солдаты хорошо мотивированы не только морально, но и финансово.

Другой военный эксперт, Анатолий Матвийчук, объяснил увеличение числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Он отметил, что потери в украинских частях стали критичными, особенно среди новомобилизованных с ограниченной военной подготовкой.

Издание «Думская» из Одессы 11 декабря сообщило о критике в адрес руководства ВСУ за направление войск через реку Днепр. Автор отметил, что большинство матросов получают ранения уже при подходе к берегу, характеризуя это действие как преступление, совершаемое руководством украинских вооруженных сил.

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Американский генерал ударил солдата ВСУ при Зеленском
Американский генерал Агуто ударил солдата ВСУ в грудь при Зеленском
17 декабря 2023, 04:27

Фото: iStock/Tomas Ragina

На военной базе в Германии произошел инцидент между американским генералом-лейтенантом Антонио Агуто и солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в присутствии президента Владимира Зеленского. Ольга Скабеева опубликовала видео инцидента в своем Telegram-канале.
Во время посещения американской военной базы в Висбадене президент Украины и генерал Агуто проходили вдоль строя военных ВСУ. В знак приветствия американец ударился кулаками с одним из солдатов. Когда второй украинский боец отказался подыграть этому жесту, Агуто ткнул его кулаком в грудь.

«Солдат ВСУ отказался от кулачного приветствия американскому солдату НАТО и получил ответный удар в грудь. Есть еще, над чем работать», - подписала Скабеева.
Ранее газета The New York Times сообщала о планах США отправить генерал-лейтенанта Антонио Агуто в Киев для разработки новой военной стратегии. По данным издания, военачальник прибудет из Германии для длительного пребывания на Украине и предоставления более детальных советов командованию ВСУ.

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Солдаты ВСУ назвали контрнаступление на Днепре самоубийством
NYT: бойцы ВСУ назвали самоубийством контрнаступление на Днепре
17 декабря 2023, 03:58

Фото: iStock/JARAMA

Солдаты из Вооруженных сил Украины высказались о попытках контрнаступления в южных районах Херсона как о бесполезных и крайне жестоких. Информация об этом появилась в The New York Times (NYT).
Один из бойцов по имени Алексей отметил, что на левом берегу Днепра очень сложно укрепить позиции или доставить необходимое оборудование. Он описал это усилие как нечто большее, чем просто борьбу за выживание — скорее, это самоубийственная миссия.

Солдаты также опровергли заявления украинских чиновников о том, что им удалось закрепиться на левом берегу Днепра, создав несколько опорных точек. Они назвали эти утверждения преувеличенными.

Отметили также, что украинские военные понесли значительные потери в районе села Крынки из-за недостаточной подготовки и недостатка материально-технической поддержки. Пока Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не прокомментировал обвинения военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что военные РФ ограничились небольшими отступлениями в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы предотвратить потери среди личного состава. Он также напомнил, что Киев заявлял о крупной контратаке, но ничего значимого не удалось совершить.

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#сбу
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В Одессе произошли взрывы
В Одессе, Кировограде и Херсоне произошли взрывы, объявлена воздушная тревога
17 декабря 2023, 01:25

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы были зафиксированы в Одессе, Кировограде (Кропивницком) и Херсоне, последний из которых находится под контролем Киева, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Подробности событий не предоставлены, однако сообщается, что взрывы произошли в центральных районах этих городов, вызвав пожар на месте происшествия.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее было заявлено о повреждении административного здания в Херсоне, контролируемом Киевом, в результате ночных ударов. 14 декабря также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории Херсонской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, вследствие ночных взрывов в регионе.

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