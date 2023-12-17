Минобороны: Российские военные нанесли огневое поражение спецбригаде «Азов»*

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Российские военные из группировки «Центр» при поддержке артиллерийских расчётов нанесли огневое поражение штурмовой группе 12-й бригаде специального назначения «Азов»*. Это произошло в районе Серебрянского лесничества.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что подразделения российских десантников в течение недели захватили сеть из девяти опорных пунктов ВСУ в районе Артёмовска.
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Александр Бойцов