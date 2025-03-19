Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящем телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом, который состоится в среду, 19 марта. Об этом президент Украины сообщил на выступлении для представителей СМИ совместно с главой Финляндии Александром Стуббом.