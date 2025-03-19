Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175

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Обмен военнопленными по формуле 175 на 175 провели Россия и Украина, доложили в Минобороны РФ.
«19 марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — уточнили в ведомстве.В МО РФ добавили, что в качестве жеста доброй воли украинской стороне переданы 22 тяжелораненых боевика, которым нужна срочная помощь медиков.
Что касается освобожденных из плена российских бойцов, они отправятся из Белоруссии в РФ для прохождения соответствующего лечения и реабилитации. Посредником в обмене выступили ОАЭ, заключили в Минобороны.
Ранее были названы примерные сроки прекращения боевых действий на Украине.
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Никита Кротов