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Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175

Фото: istockphoto/vladj55

Фото: istockphoto/vladj55

Обмен военнопленными по формуле 175 на 175 провели Россия и Украина, доложили в Минобороны РФ.
«19 марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — уточнили в ведомстве.
В МО РФ добавили, что в качестве жеста доброй воли украинской стороне переданы 22 тяжелораненых боевика, которым нужна срочная помощь медиков.

Что касается освобожденных из плена российских бойцов, они отправятся из Белоруссии в РФ для прохождения соответствующего лечения и реабилитации. Посредником в обмене выступили ОАЭ, заключили в Минобороны.

Ранее были названы примерные сроки прекращения боевых действий на Украине.

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В США назвали примерные сроки прекращения огня на Украине
Уиткофф: США могут добиться полного прекращения огня на Украине за пару недель
19 марта 2025, 16:29

Фото: istockphoto/sb2010

Американская сторона может добиться полного прекращения огня на Украине за пару недель, заявил Bloomberg TV спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Переговоры о полноценном перемирии будут проходить в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем выполнить задачу за пару недель», — сказал собеседник.
Уиткофф добавил, что встречи представителей США и РФ начнутся в Саудовской Аравии в грядущие понедельник или вторник для согласования условий по прекращению огня. По словам спецпосланника, сначала это будет диалог на уровне экспертов.

Уиткофф также не исключил возможность личной встречи президентов России и США.

Ранее сообщалось, кто анонсировал телефонную беседу с Трампом.

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В Подмосковье выделили ещё 200 млн рублей на выплату бойцам СВО вместо участка
19 марта 2025, 16:13

Фото: iStock / Oleg Elkov

Власти Подмосковья дополнительно выделили 200 млн рублей для выплат участникам спецоперации вместо земельных участков. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В этом году в Московской области по поручению губернатора была введена новая мера поддержки – выплата 500 тыс. рублей взамен земли. Всего на это в региональном бюджете было предусмотрено свыше 300 млн рублей.
«В Подмосковье для бойцов и их семей предусмотрено около 30 региональных мер поддержки. Востребованы и компенсация за детский сад, и реабилитация, и бесплатный детский отдых. Вместе с госфондом «Защитники Отечества» мы сопровождаем каждую семью военного, помогаем решить все вопросы», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в министерстве, единовременную денежную выплату могут получить участники спецоперации, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в ходе участия в СВО, являющиеся ветеранами боевых действий. На день завершения участия в специальной военной операции они должны иметь место жительства в Московской области.

В случае гибели ветерана выплату предоставят его семье.

Опция доступна на региональном портале госуслуг.

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ВС РФ завершают разгром группы ВСУ в Курской области — Путин
19 марта 2025, 15:10

Фото: istockphoto/zim286

Разгром группировки ВСУ завершают российские военнослужащие, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры. Слова главы государства приводит РИА Новости.
«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — произнес президент.
Украина вторглась на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе сегодня продолжаются. Недавно Путин заявлял, что Курская область должна быть освобождена от противника в ближайшее время. Верховный главнокомандующий поблагодарил войска, выразив уверенность, что все боевые задачи будут выполнены.

Ранее в Минобороны докладывали об атаке со стороны ВСУ на Кубань.

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Депутат Колунов назвал преимущества программы «Герои Подмосковья»
19 марта 2025, 14:05

Фото: https://t.me/kolunov_s

Кадровая программа «Герои Подмосковья» охватывает как частный сектор, так и государственное управление, позволяя участникам делать выбор. Об этом заявил сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Программа ценна именно практическим подходом, так как участникам предлагают конкретные инструменты: обучение, возможность трудоустройства и поддержку», – сказал парламентарий РИАМО.
Региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке. Проект позволит им развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру.

Участники спецоперации могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья» с 3 марта по 30 апреля на сайте. Обязательные условия для участия – российское гражданство и диплом о высшем образовании.
«Наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами. Одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, другие – построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Тестирование пройдёт на сайте с 1 по 29 мая в два потока: основной – с 1 по 4 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая.

С 30 мая по 24 июня запланирован этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Очно-заочной обучение бесплатное, оно продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026-го.

Лучшим участникам по итогам профессиональной переподготовки предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

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Губернатор Московской области встретился с руководителями Ассоциации ветеранов СВО

Глава шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО встретился с губернатором
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Зеленский анонсировал телефонный разговор с Дональдом Трампом
19 марта 2025, 13:56

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящем телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом, который состоится в среду, 19 марта. Об этом президент Украины сообщил на выступлении для представителей СМИ совместно с главой Финляндии Александром Стуббом.
Во время беседы планируется обсудить пути возможного урегулирования конфликта в Украине. Президент Украины заявил, что не сомневается в победе его страны в конфликте с Россией.

Зеленский также выразил намерение узнать подробности разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Заявление прозвучало на фоне недавнего телефонного общения Трампа и Путина, которое длилось 2,5 часа и состоялось вечером 18 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне разговор Путина и Трампа, отметил, что лидеры хорошо понимают друг друга и поддерживают доверительные отношения. По его словам, решимость президентов играет ключевую роль в восстановлении отношений между Россией и США.

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