ВСУ начали обстреливать освобождённый российскими войсками Часов Яр

02 августа 2025, 21:17

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские войска нанесли артиллерийские и беспилотные удары по освобождённому ВС РФ городу Часов Яр в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный и политический эксперт Ян Гагин.





По его словам, обстрелы ведутся беспорядочно, без чётких целей.





«Бьют куда попало, по принципу "авось попадем". В итоге страдают, как обычно, мирные жители», – подчеркнул Гагин.