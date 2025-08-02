ВСУ начали обстреливать освобождённый российскими войсками Часов Яр
Украинские войска нанесли артиллерийские и беспилотные удары по освобождённому ВС РФ городу Часов Яр в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный и политический эксперт Ян Гагин.
По его словам, обстрелы ведутся беспорядочно, без чётких целей.
«Бьют куда попало, по принципу "авось попадем". В итоге страдают, как обычно, мирные жители», – подчеркнул Гагин.Он также отметил, что в городе уже развернули работу подразделения военной прокуратуры, военной полиции, сапёрные группы и спасательные службы, которые работают слаженно и эффективно.
31 августа Минобороны РФ сообщило об освобождении города Часова Яра. Однако накануне президент России Владимир Путин заявил, что взятие города под контроль произошло раньше.