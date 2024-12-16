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Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 450 бойцов за сутки в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, Вооружённые силы России (ВС РФ) уничтожили танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker производства США, 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.
Ранее в ведомстве сообщили, что бойцы группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял не менее 55 человек, были уничтожены два автомобиля, американская 155-мм гаубица М777 и два 152-мм орудия Д-20. Также российские военные ликвидировали четыре склада боеприпасов.
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Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.
Ранее в ведомстве сообщили, что бойцы группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял не менее 55 человек, были уничтожены два автомобиля, американская 155-мм гаубица М777 и два 152-мм орудия Д-20. Также российские военные ликвидировали четыре склада боеприпасов.
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Анастасия Ларина