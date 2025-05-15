Депутат раскрыл главные темы переговоров делегаций России и Украины в Турции

Фото: istockphoto/FabrikaCr
Постоянное прекращение огня станет главной темой российско-украинских переговоров в Турции. Об этом в беседе с порталом NEWS.ru рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат отметил, что киевский режим нарушил три предыдущих перемирия.
«Здесь очень важно, чтобы стороны достигли не временного прекращения огня, чтобы использовать перемирие в своих целях, чтобы потом было еще больше осложнений», — сказал Чепа.По мнению парламентария, переговорщики должны добиться четкого соблюдения условий перемирия. В частности, нельзя допускать передислокации боевиков и отправки им западных вооружений, добавил собеседник.
«Надо выстроить условия контроля, четкого соблюдения перемирия, не давая возможности проводить передислокации, отправки вооружения и так далее», — резюмировал депутат.Ранее сообщалось, что российская делегация прилетела в Турцию на переговоры. Накануне президент России Владимир Путин провел совещание в рамках подготовки диалога с Киевом.
Читайте также:
В Совфеде объяснили состав делегации от РФ для переговоров с Украиной
ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
Наступление в Торецке, отражение атак ВСУ в Сумской области: последние новости СВО на 15 мая
Никита Кротов