Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над тремя регионами
Силы ПВО России сбили семь украинских БПЛА за три часа
Российские системы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ за три часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Три вражеских дрона нейтрализовали над Брянской областью, по два — над Курской и Белгородской областями.
«Средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.Напомним, этой ночью в небе над регионами перехватили и уничтожили 184 украинских БПЛА. Наиболее массированному налету подверглась Курской область, в воздушном пространстве которой зафиксировали 62 летательных аппарата.