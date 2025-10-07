Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над тремя регионами

07 октября 2025, 18:08

Силы ПВО России сбили семь украинских БПЛА за три часа

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские системы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ за три часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, атака была отражена в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Три вражеских дрона нейтрализовали над Брянской областью, по два — над Курской и Белгородской областями.

«Средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.