«Зарабатывают»: Политолог спрогнозировал развитие ситуации на Украине при Трампе

05 января 2026, 17:57

Политолог Светов: Трамп хочет завершить конфликт на Украине с выгодой для США

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Политолог Юрий Светов заявил, что президент США Дональд Трамп может скептически оценивать атаки на объекты в России, поскольку стремится завершить украинский конфликт на выгодных для США условиях.





В беседе с «NEWS.ru» Светов отметил, что Трамп прямо указывал на финансовую выгоду Вашингтона от ситуации на Украине.

«Он хочет ту пресловутую сделку, о которой говорит, заключить таким образом, чтобы Украина действительно получила право на создание 800-тысячной армии, которую будут содержать европейцы, взявшие на себя эти обязательства, а американцы будут поставлять им оружие. Поэтому он давит на Зеленского в рамках того, как ему видится завершение ситуации на Украине — отнюдь не в наших интересах», — высказался эксперт.