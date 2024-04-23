Минобороны показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

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Министерство обороны России опубликовало кадры с транспортировкой и ремонтом трофейного танка Leopard, который был захвачен российскими военнослужащими на Авдеевском направлении
«Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск «Центр» силами ремонтно-эвакуационной группы», — сказано в сообщении.В оборонном ведомстве рассказали, эвакуация танка проходила в два этапа. В первую очередь проводилась инженерная разведка района эвакуации с целью обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. После этого была проведена операция по эвакуации бронемашины, которую доставили в ремонтное подразделение, где военнослужащие произвели дальнейший ремонт.
Ранее стало известно, где можно будет посмотреть на подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак