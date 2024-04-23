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Минобороны показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard
23 апреля 2024, 05:38
Фото: istock / huettenhoelscher

Фото: istock / huettenhoelscher

Министерство обороны России опубликовало кадры с транспортировкой и ремонтом трофейного танка Leopard, который был захвачен российскими военнослужащими на Авдеевском направлении
«Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск «Центр» силами ремонтно-эвакуационной группы», — сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве рассказали, эвакуация танка проходила в два этапа. В первую очередь проводилась инженерная разведка района эвакуации с целью обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. После этого была проведена операция по эвакуации бронемашины, которую доставили в ремонтное подразделение, где военнослужащие произвели дальнейший ремонт.




Ранее стало известно, где можно будет посмотреть на подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
Гладков назвал точное число погибших от рук ВСУ белгородцев
Гладков: в Белгородской области погибли 120 жителей за время обстрелов
23 апреля 2024, 04:22

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

С начала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в регионе погибли 120 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
«У нас в целом погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранены 651 человек, из них 51 ребенок», — сказал глава региона в своем видеообращении.
20 апреля сообщалось, что Правительство Российской Федерации выделило более 2 миллиардов рублей Белгородской области, в том числе на поддержку людей, которым пришлось вынужденно покинуть жилье.

Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей у Белгорода. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

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#Вячеслав Гладков
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В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
23 апреля 2024, 03:55

Фото: istock / sandsun

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
По данным издания «Общественное», в городе также слышны взрывы. Городская администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны.

Предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в большей части территории Украины с вечера 22 апреля. Сигнал периодически отменяют и снова объявляют в регионах. В настоящее время сирены звучат также в Киевской и Николаевской областях.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

#предупреждение
#данные
#взрывы
#администрация
#тревога
#воздушная тревога
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В Одессе произошли взрывы, сообщили украинские СМИ
«Зеркало недели»: в Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
23 апреля 2024, 02:17

Фото: istock / Multipedia

Взрывы прогремели в Одессе. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели» в Телеграм-канале.
«Одесса, местные паблики сообщают о взрывах», — сказано в публикации.
В настоящий момент в части регионов Украины, включая Одесскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

#предупреждение
#армия
#взрывы
#одесса
#дмитрий песков
#всу
#рф
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Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Губернатор Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей у Белгорода
23 апреля 2024, 01:31

Фото: istock / chameleonseye

Российские силы противовоздушной обороныс били несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания», — уточнил региональный глава.
Кроме того, у одного автомобиля оказалось выбито лобовое стекло. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, добавил Гладков.

До этого на территории Белгорода и Белгородского района вводили ракетную опасность, губернатор рекомендовал населению области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

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#всу
#рф
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Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР
Рогов: ВСУ снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР
23 апреля 2024, 01:06

Фото: istock / Wirestock

Украинские военнослужащие войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой народной республике. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
«От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги», — заявил Рогов.
Как утверждает Рогов, Очеретино является господствующей высотой и ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ к северу Авдеевки. По его словам, освобождение села, помимо угрозы бойцам ВСУ, позволит ВС РФ нанести удары на этом участке фронта.

Ранее Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Соскин: США выделили деньги Украине для усиления собственной оборонной мощи
22 апреля 2024, 22:17

Фото: iStock/Pineapple Studio

Цель выделения финансовой помощи Украине заключается в усилении оборонной мощи США.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале. Он уверен, что выделенные Соединенными Штатами средства не являются помощью Киеву.

Он отметил, что часть этих денег выделена в кредит и они пойдут на усиление американской оборонной мощи как возрождающейся империи в борьбе с другой империей — Россией.

Ранее США одобрили выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие проекта закона помощи Киеву проголосовали 311 конгрессменов, а против — 112.

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#украина
#помощь
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Jаvelin, пулеметы и гранатометы: российские бойцы обчистили ВСУ в Новомихайловке
22 апреля 2024, 22:05

Фото: iStock/Diy1

ВС РФ захватили в Новомихайловке трофейное оружие ВСУ производства НАТО.
Об этом, ссылаясь на командира роты отряда «Шторм» 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заявил военнослужащий с позывным Артист.

Как отметил боец, российская армия забрала ракетные комплексы Jаvelin, пулемет калибра 7,62, турецкий пулемет Canik, шведский гранатомет Carl Gustaf и одноразовые гранатометы, а также другие боеприпасы.

Помимо этого, ВС РФ нашли и фосфорные гранаты. Их применение запрещено Женевской конвенцией. Речь идёт о местах, где жертвами может стать ​мирное население.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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ВС РФ освободили Очеретино под Авдеевкой
22 апреля 2024, 20:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы России освободили Очертино, сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши воины докладывают, что освободили этот н.п. и поднимают русский флаг над зданием. Прорыв фланга и факт того, что боевики ВСУ оставили позиции, а попросту — бежали из Очеретино подтверждают даже украинские информационные помойки и немецкий русофоб Юлиан Рёпке», — отметил Рогов.
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*Террористическая организация, запрещённая на территории РФ
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#всу
#вс рф
#рогов
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Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки
22 апреля 2024, 20:11

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже больше месяца не эвакуируют тела своих сослуживцев, погибших в боях у Белогоровки в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, эвакуация убитых украинских солдат на этом участке фронта не проводилась практически с ранней весны.

«В районе Белогоровки очень много трупов украинских боевиков», — передаёт слова военного эксперта ТАСС.

Марочко отмечает, что на некоторых позициях очень сложно даже находиться из-за неубранных тел убитых украинских военных. Потери на этом участке в рядах ВСУ были значительными, и теперь тела погибших украинцев лежат под открытым небом, не нужные и позабытые командованием и сослуживцами, заключил эксперт.

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