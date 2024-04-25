Разведчик назвал количество убитых и раненых на Украине французских наемников

Как минимум 75 наемников из Франции на Украине погибли, были ранены или вернулись на родину с начала специальной военной операции. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини в беседе с РИА Новости. Чинкуини занимается поиском сведений о французах, участвующих в боях на стороне ВСУ.