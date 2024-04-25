Разведчик назвал количество убитых и раненых на Украине французских наемников

Фото: istock / e-crow
Как минимум 75 наемников из Франции на Украине погибли, были ранены или вернулись на родину с начала специальной военной операции. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини в беседе с РИА Новости. Чинкуини занимается поиском сведений о французах, участвующих в боях на стороне ВСУ.
«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — отметил собеседник издания.Как утверждает разведчик, в этот список также вошли двое мужчин, которых французские власти называют «волонтерами». Он добавил, что располагает данным и о других наемниках, которые сражаются на Украине.
Ранее вдова погибшего колумбийского наёмника дала совет желающим воевать за ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Госдуму внесли законопроект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных
«Скоро падет»: в Киеве опасаются действий российской армии
В Пентагоне подтвердили тайную передачу ракет ATACMS Украине
Алина Юрчак