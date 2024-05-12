Минобороны: жилой дом в Белгороде поврежден обломком сбитой ракеты «Точка-У»

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Причиной обрушения жилого дома в Белгороде стал фрагмент сбитой ракеты ТРК «Точка-У». Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По данным ведомства, около 11.40 мск ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
По предварительным данным, погибли семь человек, около 15-ти получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде.
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«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород», — отметили в Минобороны.
По предварительным данным, погибли семь человек, около 15-ти получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде.
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Артем Кузьмин