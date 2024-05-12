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Минобороны: жилой дом в Белгороде поврежден обломком сбитой ракеты «Точка-У»

12 мая 2024, 12:56
Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Причиной обрушения жилого дома в Белгороде стал фрагмент сбитой ракеты ТРК «Точка-У». Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По данным ведомства, около 11.40 мск ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород», — отметили в Минобороны.


По предварительным данным, погибли семь человек, около 15-ти получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде.

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Российские войска освобидил четыре новых населенных пунтка в Харьковской области
12 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/gorodenkoff

ВС РФ освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны.

«Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции, две 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град"», — подчеркнули в Минобороны.
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В Британии раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
The Times: ВСУ назвали наступление ВС России в Харьковской области адским
12 мая 2024, 13:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Наступление российских военных в Харьковской области оказалось крайне агрессивным и разрушительным для украинских Вооруженных сил, пишет The Times со ссылкой на украинских военнослужащих.
«Сначала было тихо, а потом начался ад», — цитируется командир украинского взвода.
Один из солдат Вооруженных сил Украины, участвовавших в боях в этом районе, выразил мнение, что из-за разделенности украинского общества стране никогда не удастся одержать победу в конфликте с Россией.

В субботу Министерство обороны Украины сообщило, что российские военные захватили контроль над населенными пунктами Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.

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Крыша над разрушенным подъезда дома в Белгороде упала на спасателей
12 мая 2024, 12:54

Фото: istockphoto/fotocelia

Крыша над разрушенным подъездом дома в Белгороде упала на спасателей, которые разбирали завалы. Пострадали как минимум три человека.
Перекрытие держалось еле-еле, странно, что оно не рухнуло сразу после попадания обломка ракеты, когда обрушился весь подъезд, передаёт телеграм-канал SHOT. И вот теперь упало и оно как раз в тот момент, когда внизу сотрудники МЧС разбирали завалы в поисках остававшихся там людей. На данный момент известно как минимум о троих пострадавших спасателях.

Жильцов десятиэтажного дома экстренно эвакуировали, так как существует возможность его полного обрушения. На месте работают сотрудники экстренных служб, медики и правоохранители.

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#ракеты
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СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по жилому дому в Белгороде
12 мая 2024, 12:37

Фото: istockphoto/Deb Drury

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде. После удара ракеты в районе второго этажа обрушился целый подъезд десятиэтажного дома.
По предварительным данным, погибли семь человек, передаёт телеграм-канал «112». Около 15-ти получили ранения. На месте трагедии работают сотрудники МЧС, правоохранители и медики, которым помогают добровольцы из числа местных жителей. Спасатели извлекают жильцов из-под обломков. Сколько всего людей может находиться под завалами, пока неизвестно, предполагается, что около 20 человек.

Жильцы дома экстренно эвакуированы из-за угрозы его обрушения. Крыша разрушенного подъезда уже рухнула на спасателей, которые разбирали завалы. Возможно, среди них также есть пострадавшие.

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#мчс
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#медики
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Появились страшные кадры удара ракеты по десятиэтажному дому в Белгороде
12 мая 2024, 12:02

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

В местных пабликах появились страшные кадры прилёта ракеты по десятиэтажному дому на улице Щорса в Белгороде. Удар пришёлся в районе второго этажа, после чего обрушился весь подъезд.
Как сообщает телеграм-канал Mash, на данный момент известно как минимум о семи погибших. Специалисты МЧС продолжают спасательные работы по извлечению людей из-под завалов. Сколько именно человек там может находиться, пока неизвестно. На месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и медики.

Проводится эвакуация всех жильцов многоэтажного дома, так как существует угроза его обрушения. Спасателям помогают добровольцы из числа местных жителей. Окончательное количество жертв и пострадавших в результате трагедии уточняется.





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#мчс
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#медики
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#белгородская область
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Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде
12 мая 2024, 11:46

Фото: istockphoto/lusia599

В Белгороде после попадания украинской ракеты обрушился целый подъезд многоэтажного дома. На данный момент известно как минимум о трёх погибших.
По сообщению телеграм-канала Mash, ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести. Существует опасность обрушения всей многоэтажки. Под завалами могут находиться ещё люди. К месту трагедии выехали спасатели МЧС и медики. Проводится экстренная эвакуация жителей дома. К разбору завалов приступят в ближайшее время.

Подъезд в десятиэтажном доме по улице Щорса обрушился в результате попадания снаряда во время обстрела Белгорода ВСУ. Сотрудники МЧС уже начали извлекать людей из-под завалов. Сколько всего пострадавших может находиться под ними, пока неизвестно.

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Работино стало могилой для ВСУ: Рогов рассказал об обстановке на Запорожском фронте
Рогов: Работино превратилось в могилу для ВСУ
12 мая 2024, 11:29

Фото: iStock/Prostock-Studio

Село Работино, за которое продолжаются бои, превратилось в могилу для ВСУ, а все попытки украинцев отбить потерянные территории оборачиваются для них огромными потерями, об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
По его словам, российская армия выбила противника из села. Вооружённые силы Украины окопались в районе кладбища, расположенного за пределами села. Они предпринимают попытки вернуть утраченные территории, однако, успехом они не оборачиваются.

«Наши военные обернули врага в бегство. Он понес потери в живой силе и откатился назад. Кладбище на северных окраинах Работино стало фактически могилой для боевиков ВСУ, где они несут огромные потери и сразу же отправляются к «батьке их Бандере», — заявил Рогов.

Ранее Рогов сообщало, что всё село Работино перешло в «серую» зону.

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Украинские власти рассказали о ходе эвакуации в Харьковской области
Синегубов: из Харьковской области эвакуировали более 4 тыс. человек
12 мая 2024, 11:19

Фото: iStock/Jakub Laichter

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил, что за последние двое суток из населенных пунктов региона было эвакуировано более 4 тысяч человек.
По его словам, 70% эвакуированных в основном находят временное пристанище у своих родственников и близких. Кроме того, было подготовлено почти 900 дополнительных мест для размещения граждан, которым оказывается всесторонняя помощь, включая гуманитарную, медицинскую, психологическую и юридическую.

Украинская национальная полиция также подтвердила, что за два дня была проведена эвакуация 970 жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской общин.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. В этот же день мэр Волчанска заявил о проведении эвакуации жителей, отметив, что все дети были успешно вывезены из города.

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Тактика «дикой ласки»: BI выяснил, как ВВС Украины борются с российскими ПВО
12 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/e-crow

Украинские лётчики используют тактику, которую ВВС США применяли во времена войны во Вьетнаме, об этом пишет Buisness Insider.
По информации издания, тактика «дикой ласки» — это манёвр воздушной техники, при котором пилоты реактивных самолётов позволяют радарам противовоздушной обороны противника обнаружить себя, после чего радиолокационные волны отслеживаются до их источника, по тем координатам наносится удар ракетами AGM-88 (HARM), которые поставляются из США с середины 2022 года.

Как объяснил BI аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс, эта тактика является достаточно опасной, однако, «игра стоит свеч».

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