СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по жилому дому в Белгороде

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде. После удара ракеты в районе второго этажа обрушился целый подъезд десятиэтажного дома.
По предварительным данным, погибли семь человек, передаёт телеграм-канал «112». Около 15-ти получили ранения. На месте трагедии работают сотрудники МЧС, правоохранители и медики, которым помогают добровольцы из числа местных жителей. Спасатели извлекают жильцов из-под обломков. Сколько всего людей может находиться под завалами, пока неизвестно, предполагается, что около 20 человек.
Жильцы дома экстренно эвакуированы из-за угрозы его обрушения. Крыша разрушенного подъезда уже рухнула на спасателей, которые разбирали завалы. Возможно, среди них также есть пострадавшие.
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Александр Бойцов