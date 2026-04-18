Расширение зоны контроля в Краснополье, освобождение Зыбино и бои в Белицком: последние новости СВО на 18 апреля

Сумская область

Штурмовые отряды ВС РФ ведут тяжёлые бои с продвижением в сумском приграничье. Под удары попали позиции и техника противника в районах Ястребщины, Атинского, Песчаного, Великой Чернетчины, Бариловки, Мирополья, Толстодубово и Таратутино. В Шосткинском районе идёт прочёсывание лесных массивов у границы, штурмовые группы продвинулись в глубь области более чем на 200 метров. В Сумском районе после упорных боёв тактический успех достигнут на 18 участках, суточное продвижение — до 500 м.

В Краснопольском районе стрелковые столкновения продолжаются в лесах у Новодмитровки. На Глуховском участке активные бои в Долгом лесу, у Хромовки и Таратутино. У Краснополья расширена зона контроля, потери ВСУ значительны. Боестолкновения у Кондратовки, Малой Корчаковки, Корчаковки, южнее Варачино. Российская армия теснит противника от курской границы, наступление ведётся на нескольких направлениях. Зачищаются леса Шосткинского района, продолжаются бои за Новодмитровку.

Харьковская область

Министерство обороны РФ официально подтвердило установление контроля над населенным пунктом Зыбино. Следующая оперативная задача на данном отрезке — овладение восточным кряжем сёл Караичное, Бочково и Волоховка. Российские подразделения отодвинули линию соприкосновения до 5 км от границы, закрепившись на северном берегу Волчьей. После освобождения Волчанских Хуторов продолжается прорыв вражеской обороны восточнее.

Зафиксировано начало столкновений за западное Покаляное. Армия России контролирует пути снабжения противника, что ускорит занятие этого пункта. После зачистки Покаляного внимание переключится на соседнее Бочково, прилегающее к границе севернее Волчьей. За минувшие сутки удары нанесены по живой силе и технике ВСУ в Весёлом, Варваровке, Избицком, Мерефе, Митрофановке, Дементиевке, Малом Бурлуке и Землянках.

Добропольское направление

На Добропольском участке российские войска развивают наступление, обходя опорные пункты противника. К северу от Гришино идут атаки на южные окраины Новоалександровки и Васильевки. На юге сорвана попытка ВСУ пройти у трассы на Красноармейск. Зафиксировано продвижение западнее Родинского и северо-восточнее Белицкого. В самом Белицком встречные столкновения охватили южную и юго-восточную части населённого пункта. Командование РФ усиливает давление на Доброполье с востока. После взятия южной части садоводства «Горняк» штурмовые группы ВС РФ ведут бои в северном секторе товарищества.

Северское направление

На Северском участке армия России с восточного направления плотно подошла к Рай-Александровке. Взят полный контроль над Рассыпной балкой. Передовые подразделения вышли к долговременным оборонительным сооружениям противника в Западном лесу. С северной стороны фланга российские силы продвигаются от Дибровы к трассе канала Северский Донец — Донбасс. Территория между Старым Караваном и Брусовкой перешла в нейтральную зону.

Константиновское направление

В Константиновке бои идут в центре у вокзала, а также в районах «Железнодорожный» и «Шанхай». Столкновения охватили промзону и территорию цинкового завода, где заводские корпуса стали опорными пунктами обороны ВСУ. Юго-западную часть города ВС РФ обрабатывают фугасными авиабомбами ФАБ-3000. Выше по линии фронта российские подразделения занимают господствующие высоты у Марково и Новомарково. В этом районе расположены вражеские укрепления, прикрывающие южный фланг крупного оборонительного района на востоке краматорского направления. Противник предпринимает безуспешные контратаки, стремясь удержать «карман» южнее Миньковки.

Купянское направление

В Куриловке штурмовые отряды ВС РФ закрепились в центре и наступают на север. Тяжёлые столкновения идут в западной части села. Штурмовые группы российской армии вошли в северный сектор Новоосиново. В самом Купянске российская армия возвращает центральные кварталы. Выше по линии фронта ведется работа по установлению контроля над Кондрашовкой и зачистке пространства между Голубовкой и Радьковкой.

Днепровское направление

На днепровском участке российские подразделения расширили территорию северо-западнее Александрограда, продвигаясь к Лесному. Успешно форсирована река Волчья. Бойцы ведут тяжёлые столкновения, вытесняя противника из лесных массивов в междуречье Волчьей и Каменки. Атаки фиксируются у Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского и Чаривного. Отражаются контратаки ВСУ между Великомихайловкой и Покровским. Продолжаются сражения за Ивановку, Новопавловку и бои у населенного пункта Гавриловка.
