Расширение зоны контроля в Краснополье, освобождение Зыбино и бои в Белицком: последние новости СВО на 18 апреля
Сумская областьШтурмовые отряды ВС РФ ведут тяжёлые бои с продвижением в сумском приграничье. Под удары попали позиции и техника противника в районах Ястребщины, Атинского, Песчаного, Великой Чернетчины, Бариловки, Мирополья, Толстодубово и Таратутино. В Шосткинском районе идёт прочёсывание лесных массивов у границы, штурмовые группы продвинулись в глубь области более чем на 200 метров. В Сумском районе после упорных боёв тактический успех достигнут на 18 участках, суточное продвижение — до 500 м.
В Краснопольском районе стрелковые столкновения продолжаются в лесах у Новодмитровки. На Глуховском участке активные бои в Долгом лесу, у Хромовки и Таратутино. У Краснополья расширена зона контроля, потери ВСУ значительны. Боестолкновения у Кондратовки, Малой Корчаковки, Корчаковки, южнее Варачино. Российская армия теснит противника от курской границы, наступление ведётся на нескольких направлениях. Зачищаются леса Шосткинского района, продолжаются бои за Новодмитровку.
Харьковская областьМинистерство обороны РФ официально подтвердило установление контроля над населенным пунктом Зыбино. Следующая оперативная задача на данном отрезке — овладение восточным кряжем сёл Караичное, Бочково и Волоховка. Российские подразделения отодвинули линию соприкосновения до 5 км от границы, закрепившись на северном берегу Волчьей. После освобождения Волчанских Хуторов продолжается прорыв вражеской обороны восточнее.
Зафиксировано начало столкновений за западное Покаляное. Армия России контролирует пути снабжения противника, что ускорит занятие этого пункта. После зачистки Покаляного внимание переключится на соседнее Бочково, прилегающее к границе севернее Волчьей. За минувшие сутки удары нанесены по живой силе и технике ВСУ в Весёлом, Варваровке, Избицком, Мерефе, Митрофановке, Дементиевке, Малом Бурлуке и Землянках.
Добропольское направлениеНа Добропольском участке российские войска развивают наступление, обходя опорные пункты противника. К северу от Гришино идут атаки на южные окраины Новоалександровки и Васильевки. На юге сорвана попытка ВСУ пройти у трассы на Красноармейск. Зафиксировано продвижение западнее Родинского и северо-восточнее Белицкого. В самом Белицком встречные столкновения охватили южную и юго-восточную части населённого пункта. Командование РФ усиливает давление на Доброполье с востока. После взятия южной части садоводства «Горняк» штурмовые группы ВС РФ ведут бои в северном секторе товарищества.
