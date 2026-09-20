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Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Курской области — Хинштейн

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Курской области мирный житель пострадал при подрыве на взрывном устройстве. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.



Инцидент произошел на автодороге между селом Калиновка и поселком Хомутовка. По словам главы региона, взрывное устройство подорвало 21-летнего молодого человека.

У него диагностировали осколочные ранения головы. Пострадавшего доставляют в Курск.

«Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления!» — добавил Хинштейн.
Ранее сообщалось, что мужчину ранило при взрыве в Брянской области. Подробности — в нашем материале.
Никита Кротов

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