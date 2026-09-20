Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Курской области — Хинштейн
В Курской области мирный житель пострадал при подрыве на взрывном устройстве. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел на автодороге между селом Калиновка и поселком Хомутовка. По словам главы региона, взрывное устройство подорвало 21-летнего молодого человека.
У него диагностировали осколочные ранения головы. Пострадавшего доставляют в Курск.
«Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления!» — добавил Хинштейн.Ранее сообщалось, что мужчину ранило при взрыве в Брянской области. Подробности — в нашем материале.