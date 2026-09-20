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Мужчину ранило при взрыве в Брянской области — Ковальчук

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Брянской области в результате подрыва взрывного устройства ранен местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.



Глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. Пациенту оказали необходимую помощь.

«В результате подрыва на взрывном устройстве ранения получил житель Злынки», — написал Ковальчук.
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают поражать тыловые объекты Украины, включая логистические центры, склады и суда с военными грузами. На ряде направлений зоны специальной военной операции уничтожили пункты управления беспилотниками, подавили огневые точки и ликвидировали подразделения ВСУ. Бойцы группировок ВС РФ «Центр», «Восток» и «Север» освободили несколько населенных пунктов, расширив контролируемую территорию и укрепив позиции на передовой.
Никита Кротов

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