Мужчину ранило при взрыве в Брянской области — Ковальчук
В Брянской области в результате подрыва взрывного устройства ранен местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
Глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. Пациенту оказали необходимую помощь.
«В результате подрыва на взрывном устройстве ранения получил житель Злынки», — написал Ковальчук.Ранее сообщалось, что российские военные продолжают поражать тыловые объекты Украины, включая логистические центры, склады и суда с военными грузами. На ряде направлений зоны специальной военной операции уничтожили пункты управления беспилотниками, подавили огневые точки и ликвидировали подразделения ВСУ. Бойцы группировок ВС РФ «Центр», «Восток» и «Север» освободили несколько населенных пунктов, расширив контролируемую территорию и укрепив позиции на передовой.