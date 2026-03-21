Мирный житель погиб из-за атаки БПЛА ВСУ в Брянской области
В селе Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области в результате атаки дронов погиб мирный житель. Об этом сообщил в Max губернатор Александр Богомаз.
По его словам, также повредило хозяйственную постройку и трактор. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Уфе беспилотники сбили в районе нефтеперерабатывающих заводов, при этом два аппарата упали на строящийся жилой дом, сообщал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, после падения дронов загорелся утеплитель, однако сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание.
В результате происшествия легкие травмы получили двое строителей. Госпитализация им не потребовалась, отмечал Хабиров.
