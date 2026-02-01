Достижения.рф

Минобороны: ПВО сбила 38 БПЛА ВСУ над регионами России за 10 часов
Средства ПВО России в воскресенье с 8:00 до 18:00 мск уничтожили 38 украинских беспилотников над несколькими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



По данным ведомства, 27 БПЛА сбили над Белгородской областью, шесть — над Краснодарским краем, по два — над Курской областью и над акваторией Азовского моря, ещё один — над Брянской областью.

Ранее утром сообщалось, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами. Большинство из них — 14 аппаратов — сбили над Белгородской областью, пять — над Воронежской, по одному — над Астраханской и Калужской областями.

Перед этим ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО.

