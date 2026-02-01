NYT пишет о переносе переговоров по Украине на некоторое время

01 февраля 2026, 19:48

NYT: второй тур переговоров по Украине в ОАЭ пройдет через несколько дней

Фото: istockphoto/Diy13

Новый раунд переговоров с участием представителей России, США и Украины в Абу‑Даби перенесли на несколько дней. Об этом сообщает The New York Times.