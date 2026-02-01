NYT пишет о переносе переговоров по Украине на некоторое время
Новый раунд переговоров с участием представителей России, США и Украины в Абу‑Даби перенесли на несколько дней. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, встречу отложили после неожиданного контакта российских и американских переговорщиков во Флориде в минувшие выходные. Как заявил Владимир Зеленский, очередное обсуждение вопросов урегулирования конфликта должно пройти в Абу‑Даби 4–5 февраля.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с представителями американской администрации в Майами. Он охарактеризовал их как конструктивные и продуктивные.
Перед этим Россия и Украина уперлись в главный вопрос в переговорах.
Читайте также: