Силы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ на подлете к Москве

15 февраля 2026, 23:16

Собянин: Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший в сторону Москвы

Фото: iStock/Naypong

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.