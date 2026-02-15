Силы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ на подлете к Москве
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его информации, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков украинского дрона. Всего с начала суток средства противовоздушной обороны ликвидировали 19 БПЛА, летевших на Москву. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее «Радио 1» передавало, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
