Миронов назвал атаку ВСУ на Брянск кровавым преступлением киевского режима

11 марта 2026, 12:42

Сергей Миронов (Фото: Telegram @mironovonline)

Атака на Брянск является очередным кровавым военным преступлением киевского режима. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.





10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли шесть человек и 42 пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пишут argumenti.ru. По словам главы региона, в городе предприняли первоочередные меры для локализации и ликвидации последствий атаки. Он подчеркнул, что произошедшее является «бесчеловечным террористическим актом».



Миронов отметил, что атака произошла после того, как президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп по телефону обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.





«В ответ по мирным людям был нанесён подлый удар для того, чтобы спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию. Я выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал политик в разговоре с RT.