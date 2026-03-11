Миронов назвал атаку ВСУ на Брянск кровавым преступлением киевского режима
Атака на Брянск является очередным кровавым военным преступлением киевского режима. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли шесть человек и 42 пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пишут argumenti.ru. По словам главы региона, в городе предприняли первоочередные меры для локализации и ликвидации последствий атаки. Он подчеркнул, что произошедшее является «бесчеловечным террористическим актом».
Миронов отметил, что атака произошла после того, как президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп по телефону обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.
«В ответ по мирным людям был нанесён подлый удар для того, чтобы спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию. Я выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал политик в разговоре с RT.
Он подчеркнул, что Владимир Зеленский и его ближайшее окружение являются главным препятствием к миру. И пока они будут оставаться у власти, ни о какой безопасности для России и Украины не может быть и речи, заключил Миронов.