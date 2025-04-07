«Мне не нравятся бомбардировки»: Трамп раскритиковал действия России

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что Россия продолжает бомбардировки Украины, и призвал Москву прекратить их. Слова американского лидера приводит Associated Press.
«Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», — заявил Трамп.
По его словам, в конфликте обе стороны понесли значительные потери. Также Трамп в очередной раз отметил, что Россия не начала бы спецоперацию, если бы он в то время занимал пост президента США.
По данным Минобороны РФ, 4 апреля в результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые воевали за ВСУ.
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