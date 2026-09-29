МО РФ заявило об ударах по энергетическим объектам и инфраструктуре БПЛА ВСУ

29 сентября 2026, 16:03

Фото: iStock/IherPhoto

Минобороны России сообщило, что российские подразделения нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, производственным площадкам и складам беспилотников ВСУ. Под огонь попали склады с боеприпасами и топливом, а также пункты размещения украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.