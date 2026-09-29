МО РФ заявило об ударах по энергетическим объектам и инфраструктуре БПЛА ВСУ
Минобороны России сообщило, что российские подразделения нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, производственным площадкам и складам беспилотников ВСУ. Под огонь попали склады с боеприпасами и топливом, а также пункты размещения украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.
В ведомстве указали, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракеты, артиллерию и ударные дроны.
Ранее министерство заявило о переходе под контроль российских сил села Веселое Поле в ДНР и Крейдянки в Харьковской области.
По оценке ведомства, за сутки ВСУ потеряли до 1410 военнослужащих. Самые крупные потери, до 460 человек, российское командование отнесло к зоне действий группировки «Центр». Группировка «Север» заявила о потерях противника свыше 315 военных, «Запад» — более 230, «Юг» — более 205, «Восток» — до 180, «Днепр» — до 20.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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