Провальное наступление ВСУ под Курском кончится потерей территорий и войск, пишет The Washington Post. Обозреватели издания подчеркнули, что украинские неонацисты не в состоянии долго удерживать подконтрольные участки в Курской области, а потерянные на востоке Украины земли уже не вернут.