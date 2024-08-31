МО РФ: Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил скопление боевиков ВСУ под Курском

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Живую силу и технику боевиков ВСУ ликвидировал экипаж российского бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в Курской области, доложили в Минобороны России.
«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — пояснили в оборонном ведомстве.Ранее там докладывали, что украинские неонацисты за все время вторжения в Курскую область потеряли свыше 8,2 тысяч боевиков. Кроме того, радикалы лишились всевозможной техники, включая броневики, автомобили, автобусы и прочее.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с конца февраля 2022 года.
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