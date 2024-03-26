МО РФ: над Белгородской областью перехватили два украинских БПЛА

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Российская система противовоздушной обороны перехватила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом информирует Минобороны России.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие одним выстрелом уничтожили гаубицу FH70 в зоне спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак