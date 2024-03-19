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МО РФ показало удар танкистов по украинским расчётам в Белгородской области

19 марта 2024, 10:02

Видео: Телеграм-канал Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» ликвидировали артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
Уточняется, что корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки на белгородском направлении ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и военной техники 120-й и 105-й бригад терробороны и боевикам «Русского добровольческого корпуса»*


Кроме того, российские военнослужащие пресекли попытки проникновения через государственную границу украинских ДРГ в районе населенного пункта Козинка Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в России разработали станцию подавления FVP-дронов для защиты бронетехники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан в России террористической организацией и запрещен
#вс рф
#минобороны
#запад
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В Польше заявили о многомиллионных потерях ВСУ и призвали готовиться к войне с Россией
Польский генерал Анджейчак: Потери ВСУ исчисляются миллионами
19 марта 2024, 10:15

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Потери ВСУ в конфликте с ВС РФ исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч. Так считает бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак. Об этом он заявил в интервью телеканалу Polsat.
«Я считаю, что (украинские – ред.) потери нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч. В этой стране нет резервов, некем воевать. Эту войну Украина проигрывает. Ситуация очень и очень драматическая», — заявил Анджейчак.

Он также отметил, что замена Валерия Залужного Александром Сырским не изменила ситуации в зоне боевых действий. Перед новым главкомом предстали такие же проблемы, которые были ранее. Анджейчак уточнил, что Украине необходимо отводить войска и выравнивать линию боевого соприкосновения.

По его словам, после того, как у ВСУ закончатся ракеты для систем ПВО, Россия начнёт наносить массированные эффективные удары, которые приведут к ещё большим жертвам, а также уничтожению очередных элементов инфраструктуры Украины.

Анджейчак также призвал Польшу готовиться к войне с РФ «через два, три или пять лет».

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#россия
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#всу
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#рф
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Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино
19 марта 2024, 09:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ улучшили позиции в центре села Работино на запорожской линии фронта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, ожесточенные сражения продолжаются. Он добавил, что за минувшие сутки было отбито несколько атак ВСУ в селе Работино и его окрестностях.

16 марта текущего года Рогов заявил, что российская армия обладает тактическими успехами в Работино. Он также отметил, что ВС России контролируют южную часть села.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы ликвидировали под Волчанском Харьковской области базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

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#армия
#лнр
#пво
#рогов
#вс рф
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Сырский: Развитие бесплотных систем является моим приоритетом
19 марта 2024, 08:57

Фото: iStock/vadimrysev

Приоритетом на должности главнокомандующего для Александра Сырского является развитие беспилотников, об этом сам главком написал в своём Telegram-канале.
«Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — заявил Сырский.

Главком отметил, что ещё одной важной целью является обеспечение Вооружённых сил Украины новейшим оружием.

Помимо этого, подчеркнул Сырский, необходимо подготовит квалифицированных специалистов, которые будут способны управлять как беспилотными летательными аппаратами, так и средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Сырский вступил на пост главкома ВСУ 8 февраля 2024 года. На его счету уже как минимум один глобальный провал украинской армии — потеря Авдеевки.

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#александр сырский
#беспилотник
#всу
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ВС РФ поразили базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области
Марочко: ВС РФ поразили базу у Волчанска, где шла подготовка к терактам ВСУ
19 марта 2024, 08:09

Фото: iStock/aapsky

Российские артиллеристы ликвидировали под Волчанском Харьковской области базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По словам эксперта, в районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань обнаружены и уничтожены места скопления живой силы ВСУ, а также там была сосредоточена военная техника и другое вооружение противника.

«В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области», — рассказал Марочко.

Кроме того, он добавил, что между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка российские военные разбили колонну противника, которая перевозила военные грузы.

Также ВС РФ нанесли комбинированный удар и сорвали ротацию ВСУ у Песчаного. Украинские военные предприняли попытку наступления в районах Синьковки и Петропавловки, однако она была сорвана российскими бойцами с помощью стрелкового оружия и артиллерии. В Кисловке российская авиация ликвидировала долговременную огневую точку противника.

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ПВО ночью сбила над Белгородской и Воронежской областями два дрона ВСУ
19 марта 2024, 07:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила по одному беспилотнику ВСУ над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что ПВО сбили один вражеский беспилотник в небе над Белгородской областью, и еще один – над Воронежской.

Ранее командир дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий» рассказал, что зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» сбил украинский боевой вертолет в районе Авдеевки. По его словам, цель была уничтожена на расстоянии около 7-8 км от линии соприкосновения.

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#беспилотник
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Российские ПВО сбили ударный украинский вертолет
Расчет «Бук-1» уничтожил ударный украинский вертолет на авдеевском направлении
19 марта 2024, 05:54

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» сбил украинский боевой вертолет в районе Авдеевки, передает РИА Новости со ссылкой на командира дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий».
«Мы спокойно "взяли" ее [цель], сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас – и как только вошла в зону поражения – уничтожили», – сказал собеседник издания.

По его словам, цель была уничтожена на расстоянии около 7-8 км от линии соприкосновения.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли удар по ангару в районе Одесского порта.

До этого российские войска атаковали склад украинской военной авиации. По объектам противника наносились удары оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных подразделений и артиллерии российских военных группировок.

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#вс рф
#пво
#минобороны рф
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Российские силы уничтожили в районе Артемовска украинскую «Бабу-Ягу»
Минобороны: Украинскую «Бабу-Ягу» уничтожили под Артемовском
19 марта 2024, 05:45

Фото: iStock/NiseriN

Зенитная установка ЗУ-23-2 Уссурийского соединения отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожила украинский беспилотник класса «Баба Яга» к югу от Артемовского, передает РИА Новости ссылаясь на информацию Министерства обороны РФ.
Как отмечается, беспилотник приближался к российским передовым позициям в районе населенного пункта Андреевка и нес «несколько 82-миллиметровых мин».

По данным ведомства, после обнаружения воздушной цели россияне открыли огонь по объекту и уничтожили его в воздухе.

Ранее Министерство также опубликовало кадры уничтожения вертолета ВСУ, летевшего в сторону села Козинка Белгородской области. Судя по кадрам, экипаж мобильного зенитно-ракетного комплекса «Верба», охраняющего границу, сбил воздушное судно в районе села Лукашовка Сумской области.

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#всу
#беспилотник
#вс рф
#минобороны рф
#днр
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Глава МИД Турции не ожидает окончания конфликта на Украине в 2024 году
Глава МИД Фидан: Турция не ожидает окончания конфликта на Украине в этом году
18 марта 2024, 22:53

Фото: iStock/naumoid

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что в течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса на Украине, да и на 2025 год можно питать лишь робкие надежды. Свое мнение министр озвучил в эфире телеканала CNN Türk, передает ТАСС.
Турецкий политик аргументировал свою позицию тем, что конфликт еще больше разгорается, уже ведутся разговоры о применении ядерного оружия. Фидан считает, что в российско-украинский кризис могут быть втянуты государства Восточной и Центральной Европы. Он также подчеркнул, что Европа с каждым днем все больше и больше начинает осознавать те риски, которые ей грозят от всего происходящего.

«Идет боксерский поединок, который всем очень дорого обходится», — позволил себе такое сравнение глава МИД Турции.
При этом Фидан решительно подчеркнул, что Турция никогда не поддержит планы Европы свести под предлогом конфликта на Украине счеты с Россией, реализовать таким образом свои военные стратегии. Глава внешнеполитического ведомства охарактеризовал Анкару как участника театра дипломатических действий, который в равной степени имеет влияние на обе стороны конфликта и, в то же время, может учитывать интересы обеих держав при мирном урегулировании ситуации.

«Конечно, мы отвергаем оккупацию, поддерживаем территориальную целостность Украины», — сказал министр в эфире телеканала CNN Turk.

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#турция
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Politico: Китай пригрозил бойкотировать мирные переговоры по Украине без России
18 марта 2024, 22:38

Фото: iStock/btgbtg

Китай может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на чиновников.
В ходе недавнего европейского турне спецпредставитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй высказывал такую же точку зрения.

Ожидается, что мирные переговоры могут состоятся в Швейцарии. Пекин поддержит «своевременный созыв мирной конференции [по Украине] с равным участием всех сторон», в числе которых обязательно должны присутствовать представители Российской Федерации. Китай выступает за планомерное урегулирование российско-украинского конфликта.

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