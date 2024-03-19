МО РФ показало удар танкистов по украинским расчётам в Белгородской области

Видео: Телеграм-канал Минобороны России
Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» ликвидировали артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
Уточняется, что корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов.
В оборонном ведомстве добавили, что за сутки на белгородском направлении ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и военной техники 120-й и 105-й бригад терробороны и боевикам «Русского добровольческого корпуса»*
Кроме того, российские военнослужащие пресекли попытки проникновения через государственную границу украинских ДРГ в районе населенного пункта Козинка Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в России разработали станцию подавления FVP-дронов для защиты бронетехники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признан в России террористической организацией и запрещен
В оборонном ведомстве добавили, что за сутки на белгородском направлении ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и военной техники 120-й и 105-й бригад терробороны и боевикам «Русского добровольческого корпуса»*
Ранее сообщалось, что в России разработали станцию подавления FVP-дронов для защиты бронетехники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признан в России террористической организацией и запрещен
Алина Юрчак