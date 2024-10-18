МО РФ показало видео уничтожения танка ВСУ комплексом «Иноходец» под Курском

Поражение танка ВСУ расчетом БПЛА «Иноходец» (Видео: Минобороны РФ)
Российские военные ликвидировали танк ВСУ в Курской области с помощью комплекса «Иноходец». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что координаты боевой машины противника передали расчету «Иноходца», после чего по цели был нанесен мощный удар. В итоге украинский танк был уничтожен прямым попаданием.
Ранее сообщалось, что украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском.
Нападение на Курскую область произошло с утра, 6 августа. Как признавался главком ВСУ Александр Сырский, такие действия должны были отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, произошла обратная реакция.
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Элина Позднякова