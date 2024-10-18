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МО РФ показало видео уничтожения танка ВСУ комплексом «Иноходец» под Курском

18 октября 2024, 19:09

Поражение танка ВСУ расчетом БПЛА «Иноходец» (Видео: Минобороны РФ)

Российские военные ликвидировали танк ВСУ в Курской области с помощью комплекса «Иноходец». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что координаты боевой машины противника передали расчету «Иноходца», после чего по цели был нанесен мощный удар. В итоге украинский танк был уничтожен прямым попаданием.



Ранее сообщалось, что украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском.

Нападение на Курскую область произошло с утра, 6 августа. Как признавался главком ВСУ Александр Сырский, такие действия должны были отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, произошла обратная реакция.

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Путин озвучил различия между ВС РФ и ВСУ
Путин: Армия РФ становятся одной из самых боеспособных и высокотехнологичных
18 октября 2024, 19:03

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Армия России становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных и, в отличие от ВСУ, воюет сама. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин в пятницу встретился с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

По его словам, Киев не в состоянии использовать высокотехнологичное оружие, это делают страны НАТО, при этом российская армия воюет самостоятельно. Кроме того, все военные продукты Россия создает собственными силами.

«Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия одержит победу в спецоперации.

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Путин: альянс НАТО не жалеет украинцев, а РФ думает про своих бойцов
18 октября 2024, 18:51

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Североатлантический альянс не жалеет украинцев, а Россия думает про своих бойцов, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения БРИКС в пятницу, 18 октября.
«НАТОвцам не жалко украинцев, не их солдаты, они обслуживают интересы США, в этом смысле их тоже не жалко. Но мы-то должны думать, мы думаем о своих солдатах, думаем о технике. И когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир в том числе и мирными средствами», — сказал президент.
Российская сторона не раз заявляла, что оружейные поставки на Украину только затягивают конфликт, при помощи которого Запад реализует свою стратегию «до последнего украинца».

Ранее Путин заявил, чем занимается киевский режим вместо переговоров.

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Президент РФ Путин: киевский режим выдвигает свои требования, это не переговоры
18 октября 2024, 18:49

Фото: Владимир Путин (сайт Кремля)

Киевский режим не ведет переговоры, а просто выдвигает свои требования, заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС президент России Владимир Путин.
«Я уже говорил: украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и всё. Это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле, вот и все», — сказал глава государства.
Перед этим Путин упоминал документ, на базе которого российская сторона готова говорить с киевским режимом.

Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Тогда руководство на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросило Москву о помощи в отражении агрессии со стороны Киева.

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#владимир путин
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Путин высказался об уважении к некоторым странам
Путин: РФ уважает страны, которые добиваются мира на Украине переговорами
18 октября 2024, 18:41

Фото: iStock/Diy13

Россия уважительно относится к руководствам стран, которые настроены на завершение украинского конфликта путем мирных переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
«Есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно, и соответствующая группа в Нью-Йорке создана, мы очень внимательно на это смотрим, с уважением. Понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее», — отметил российский лидер.
Он добавил, что эти страны настроены на ближайшее окончание конфликта путем мирных переговоров. Путин подчеркнул, что Россия также стремится завершить украинский конфликт как можно скорее, так как осознает, что это является «раздражителем» в мировых делах. Президент отметил, что при всем этом Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.

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#путин
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Путин: России нужны обеспечивающие равную безопасность условия прочного мира
18 октября 2024, 18:31

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с руководством ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС.
«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира…» — сказал президент.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Российская сторона предлагает мирное урегулирование конфликта, однако киевский режим требует от западных союзников все больших ресурсов для продолжения боевых действий.

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#война
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#владимир путин
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Путин высказался о сроках завершения конфликта на Украине
18 октября 2024, 18:28

Фото: iStock/Diy13

Определять сроки завершения украинского конфликта контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
«Определять сроки завершения специальной военной операции (СВО) на Украине — сложная и контрпродуктивная вещь», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия стремится завершить украинский конфликт как можно скорее, так как осознает, что это является «раздражителем» в мировых делах. По словам Путина, конфликт должен закончиться миром. Президент отметил, что при всем этом Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.

Российский лидер также добавил, что Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине.

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Эксперт оценил попытку ВСУ возвести укрепления в Курской области
Полковник Кошкин: ВСУ вряд ли смогут возвести укрепления в Курской области
18 октября 2024, 18:14

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ вряд ли смогут возвести укрепления в Курской области, ведь бойцы ВС РФ контролируют все пути с учетом тех, по которым идут грузы для Украины. Такое мнение журналистам «Ленты.ру» выразил отставной полковник Андрей Кошкин.
«Все дороги простреливаются. Так что никакого оптимизма в вопросе возведения полноценных оборонительных сооружений для ВСУ я не вижу, Работа наших военных весьма результативна», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что российские военные успешно наступают под Курском, уничтожая вражескую технику и сужая огневой мешок.

Ранее сообщалось, что украинские неонацисты в спешке начали возводить низкокачественные укрепления в Курской области.

Нападение на Курскую область произошло в начале августа, противник получил отпор, бои в регионе идут до сих пор.

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#война
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#новости
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Путин раскрыл, чем закончится СВО
Путин: Россия одержит победу в конфликте на Украине
18 октября 2024, 18:11

Фото: iStock/macky_ch

Россия одержит победу в спецоперации. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Президент отметил, что Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.

«Победа будет за нами», — заявил Путин.

Он также добавил, что Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине. Хотя в настоящее время создать ядерное оружие несложно, однако по словам президента, неясно, способна ли на это Украина.

Ранее Bild сообщила, что власти Украины обсуждают возможность восстановления ядерного оружия. Отмечалось, что в течение нескольких недель в стране могут произвести первые снаряды. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника.

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Путин назвал одно условие для переговоров с Украиной
Путин: РФ готова говорить с Украиной на основе стамбульских соглашений 2022 года
18 октября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Diy13

Российская сторона готова говорить о мирном завершении украинского конфликта, но основой для этого должны быть стамбульские соглашения 2022 года. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
«…Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу», — сказал президент в рамках встречи с руководством ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС.

После начала боевых действий в Донбассе в 2022 году РФ говорила с Украиной в Турции и РБ. Позже, когда Россия отвела войска от Киева, украинская власть «выбросила» договоренности, запретив диалог с Россией на законодательном уровне.

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