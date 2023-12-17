Фото: istockphoto/aapsky
Части группировки «Запад» Вооруженных сил РФ на Купянском направлении отразили четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
По словам начальника пресс-центра «Запада», потери частей ВСУ составили до 35 человек убитыми. Шестеро украинцев были взяты в плен. Также российский офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристами ВС РФ были уничтожены три миномётных расчёта противника в районе населенных пунктов Кисловка, Степовая Новосёловка и балки Бедный Яр.
Читайте также:
Белгородский губернатор сообщил о «стрелковом бое» на границе села
Daily Express: ВС РФ превосходят ВСУ в строгом соответствии с планом Путина
Минобороны: Российские военные нанесли огневое поражение спецбригаде «Азов»*
Александр Бойцов