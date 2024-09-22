Офицер Каштан рассказал об уничтожении командного пункта ВСУ под Курском

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Российская тактическая авиация уничтожила командный пункт ВСУ неподалёку от границы Курской области. Об этом рассказал командир батальона тактической группы (БТГР) спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.
В разговоре с РИА новости он сообщил, что разведка установила местонахождение командного пункта ВСУ. Координаты цели были переданы командованию авиационной группы. Цель была поражена прямым попаданием ФАБ (фугасной авиабомбы - прим. ред.), уточнил Каштан, добавив, что имеются кадры объективного контроля, заснятые разведывательным беспилотником.
По словам офицера, эта успешная операция российских лётчиков на несколько дней оставила войска на участке противника без тактического управления и координации. Он также уточнил, что в Курской области авиация регулярно применяет ФАБы, нанося точные удары по выявленным целям.
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Александр Бойцов