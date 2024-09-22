Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Офицер Каштан рассказал об уничтожении командного пункта ВСУ под Курском

Офицер Каштан рассказал об уничтожении командного пункта ВСУ под Курском

22 сентября 2024, 08:37
Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Российская тактическая авиация уничтожила командный пункт ВСУ неподалёку от границы Курской области. Об этом рассказал командир батальона тактической группы (БТГР) спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.


В разговоре с РИА новости он сообщил, что разведка установила местонахождение командного пункта ВСУ. Координаты цели были переданы командованию авиационной группы. Цель была поражена прямым попаданием ФАБ (фугасной авиабомбы - прим. ред.), уточнил Каштан, добавив, что имеются кадры объективного контроля, заснятые разведывательным беспилотником.

По словам офицера, эта успешная операция российских лётчиков на несколько дней оставила войска на участке противника без тактического управления и координации. Он также уточнил, что в Курской области авиация регулярно применяет ФАБы, нанося точные удары по выявленным целям.

Читайте также:

Российские БПЛА уничтожили укрытие ВСУ

Алаудинов заявил о неудачной попытке ВСУ войти в Курскую область

Подполье сообщило об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами под Полтавой
#операция
#авиация
#кадры
#новости
#всу
#разведка
#курская область
Алаудинов: Пленные украинцы рассказали, что месяц не могли помыться
22 сентября 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Пленные военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловались на постоянную нехватку на передовой питания и воды. Например, они на протяжении месяца не могли помыться.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он отметил, что нехватка еды и воды является общей проблемой для подразделений ВСУ в Курской области. Об этом говорят пленные из разных частей.

По словам Алаудинова, пленные также рассказывают о неважном психологическом состоянии военнослужащих украинских подразделений. Они устали физически и психологически от постоянных боёв, а ротация частей не производится, так как менять их просто некем.

Читайте также:

Алаудинов заявил о неудачной попытке ВСУ войти в Курскую область

В Германии вспомнили о Курской битве 1943 года на фоне атаки ВСУ

Против иностранных наёмников ВСУ завели уголовное дело за преступления под Курском
#сво
#пленные
#всу
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Астраханской области отразили атаку беспилотников
Губернатор Бабушкин: В Астраханской области отразили атаку украинских БПЛА
22 сентября 2024, 08:07

Фото: istock / NiseriN

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории Астраханской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Бабушкин в Телеграм-канале.
«Сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области. Атака отражена», — написал Бабушкин.
Он добавил, что все службы и средства отработали штатно, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что 6 сёл в Волоконовском районе Белгородской области остались без электричества из-за атаки украинского дрона, который повредил линию электропередачи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

У курского села Колодное сбили новейший беспилотник ВСУ «Паляница»

Украина выдала удар своей ракетой по парку в Харькове за атаку ВС РФ

Минобороны: Российские войска поразили цех сборки дронов «Паляница»
#бпла
#всу
#атака
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские БПЛА уничтожили укрытие ВСУ
Минобороны России: БПЛА «Южной» группировки уничтожили укрытие ВСУ
22 сентября 2024, 05:45

Фото: istockphoto/typhoonski

Беспилотные летательные аппараты группировки «Юг» уничтожили укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов», – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что беспилотник пересек линию соприкосновения после запуска квадрокоптера, оснащенного боеприпасами. Операторы беспилотника начали разведку цели и определили приоритетную для последующего ее уничтожения.

Ранее десантники устроили засаду ВСУ в Курской области, уничтожив технику и боевые самолеты. Операторы беспилотников уничтожили мотоциклы, боевые машины пехоты и экипажи западных бронемашин, а также сбили и обездвижили БМП ВСУ с личным составом.

Читайте также:

У курского села Колодное сбили новейший беспилотник ВСУ «Паляница»

Украина выдала удар своей ракетой по парку в Харькове за атаку ВС РФ

Минобороны: Российские войска поразили цех сборки дронов «Паляница»
#разведка
#вс рф
#минобороны рф
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший сотрудник Пентагона раскрыл безумный план Зеленского
Фриман: Зеленский будет просить Байдена ввести войска НАТО на Украину
22 сентября 2024, 01:54

Владимир Зеленский собирается просить президента США Джо Байдена ввести войска НАТО на Украину, когда прибудет в Нью-Йорк. Об этом заявил бывший помощник главы Пентагона Час Фриман в интервью ютуб-каналу Dialogue Works. По его словам, это станет серьезным шагом к прямой войне.
«Зеленский в Нью-Йорке, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все (территории — прим. ред.). Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине. <…> Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне», — рассказал он.
По словам Фримана, эта просьба Зеленского показала бы в каком отчаянном положении находится он сам в связи с нехваткой военных и вооружения.

Ранее сообщалось, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода в Пенсильвании, где производятся боеприпасы — одна из важнейших потребностей Киева. Таким образом он хочет укрепить поддержку Украины.

Читайте также:

Зеленский планирует начать визит в США с посещения завода боеприпасов

Стала известна сумма затрат на вооружение и оснащение ВСУ

Глава Минобороны Украины сознался, что отчитывается Западу об операциях ВСУ
#сша
#боеприпасы
#вооружение
#план
#нато
#всу
#минобороны
#зеленский
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал вспомнить историю, кто верит в победу над РФ
22 сентября 2024, 01:07

Фото: iStock/Mesut Dogan

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер посоветовал тем, кто верит в победу над Россией, вспомнить историю, добавив, что РФ нельзя сломить военным путем. Об этом он заявил во время выступления на мероприятии швейцарского издания Weltwoche. По его словам, конфликт придется решать при помощи компромиссов на мирных переговорах.
«Я советую всем, кто в это (победу над Россией — прим.ред.) верит, заглянуть в учебники по истории», — сказал он, упомянув судьбу Наполеона и Гитлера.
Шредер также напомнил, что большинство людей в России поддерживает президента Владимира Путина, зная, что Украина — марионетка в руках Запада, при помощи которой он хочет поставить Россию на колени.
«Именно мы, немцы, в свете истории Второй мировой войны и совершенных во имя Германии преступлений должны действовать осторожно и конструктивно. <…> И эту войну придется завершить посредством переговоров. В любом случае военными средствами ее не решить. Нужны будут компромиссы», — отметил бывший глава Германии.
Шредер в своем выступлении также затронул переговоры в Стамбуле 2022 года, пояснив, что Зеленский не мог свободно принимать решение из-за стоявших за ним «более влиятельных кругов», которые не хотели мира, рассчитывая на ослабление России.

Читайте также:

Глава Минобороны Украины сознался, что отчитывается Западу об операциях ВСУ

В Германии вспомнили о Курской битве 1943 года на фоне атаки ВСУ

«Конец близок»: на Западе признали исход конфликта на Украине
#украина
#всу
#зеленский
#переговоры
#фрг
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умеров раскрыл, что Запад пообещал Украине
Глава МО Украины Умеров: Запад обещал Киеву оплатить производство дронов и ракет
22 сентября 2024, 00:54

Западные страны пообещали Киеву выделить деньги на производство на Украине дронов и ракет. Об этом сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров в эфире местного телеканала «Рада». По его словам, украинцам уже дали устное согласие на финансирование.
«В этом году мы разработали ракетную программу, мы ею обменялись с партнерами и ожидаем, сколько они из имеющейся у нас возможности будут поддерживать производство ракет и дронов. Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ», — заявил он.
Ранее Умеров признал, что перед любыми боевыми операциями Киев предварительно советуется с Западом, докладывает о целях, силах и средствах, а иногда ждет разрешения.

Читайте также:

Глава Минобороны Украины сознался, что отчитывается Западу об операциях ВСУ

Зеленский: Украина не получила от США и Британии разрешения на удары вглубь РФ

«Конец близок»: на Западе признали исход конфликта на Украине
#сша
#производство
#украина
#минобороны
#киев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Минобороны Украины сознался, что отчитывается Западу об операциях ВСУ
Умеров: Киев регулярно докладывает Западу о планировании боевых операциях ВСУ
22 сентября 2024, 00:22

Киев регулярно докладывает Западу о планировании боевых операций ВСУ, отчитывается об их выполнении, а также ждет разрешения. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умер в эфире украинского телеканала «Рада». По его словам, военное руководство рассказывает западным странам о целях своих атак, используемых силах и средствах.
«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень», — заявил он.
Умеров также добавил, что Украина находится в зависимом положении от решений Запада об использовании оружия, которое ей поставляют.
«Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждем, пока дадут разрешение», — отметил украинский министр обороны.
Ранее Зеленский признал, что Киев все еще не получил ни от США, ни от Великобритании разрешение на снятие запрета в использовании западных ракет большой дальности для ударов вглубь России.

Читайте также:

Зеленский: Украина не получила от США и Британии разрешения на удары вглубь РФ

В Германии вспомнили о Курской битве 1943 года на фоне атаки ВСУ

«Конец близок»: на Западе признали исход конфликта на Украине
#сша
#соглашение
#украина
#план
#министр
#операции
#всу
#зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье сообщило об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами под Полтавой
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами
22 сентября 2024, 00:07

Фото: istockphoto/aapsky

Координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев сообщил об ударе по военному складу в городе Лубны Полтавской области Украины. Его цитирует РИА Новости.
«В 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса», – сообщил подпольщик.

По словам Лебедева, на этой территории недавно хранились ракеты дальнего радиуса действия.

Ранее координатор николаевского подполья рассказал об ударе по складу техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части ДНР. По его словам, удару подверглось село Константинополь.

Читайте также:

Подполье: под Николаевом зафиксированы удары по боевикам ВСУ

Стало известно об угрозе для НАТО в зоне СВО

Назван населенный пункт, откуда бегут украинские солдаты
#украина
#всу
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии вспомнили о Курской битве 1943 года на фоне атаки ВСУ
Депутаты в ФРГ спросили кабмин об угрозе переговорам из-за атаки ВСУ под Курском
21 сентября 2024, 22:57

Фото: iStock/Evgeny555

В ФРГ депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии» обратились к кабмину с вопросом, не порождает ли операция ВСУ в Курской области угрозу мирным переговорам с Россией. Соответствующее обращение направлено в адрес правительству. В нем же парламентарии вспомнили о Курской битве 1943 года.
«Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?», — говорится в обращении.
Правые также спросили, было ли в курсе правительство Германии о том, что ВСУ планирует вторгаться в Курскую область, проходили ли украинские военные обучение в ФРГ и каким образом НАТО помогает ВСУ.

Ранее в МИД Германии признали, что без поддержки Запада Украине придет конец. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, исключил возможность передачи киевскому режиму крылатых ракет Taurus с дальностью полета около 500 км.

Читайте также:

В МИД Германии предрекли Украине поражение без поддержки Запада

Германия отказалась предоставлять Украине «способные долететь до Москвы» ракеты

В Германии высказались о переговорах США и Британии по ударам вглубь России
#военные
#правительство
#мид
#обучение
#фрг
#нато
#всу
#олаф
Следите за нашими новостями
в удобном формате