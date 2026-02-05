На Украине женщина стреляла в сотрудников ТЦК

05 февраля 2026, 13:27

Женщина напала с пистолетом на микроавтобус с сотрудниками ТЦК во Львове

Фото: istockphoto/ipopba

В украинском Львове 44-летняя женщина устроила нападение на микроавтобус с военными, участвовавшими в мобилизационных мероприятиях. Как уточнили в областной прокуратуре, инцидент произошёл утром 2 февраля в Шевченковском районе.