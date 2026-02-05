На Украине женщина стреляла в сотрудников ТЦК
В украинском Львове 44-летняя женщина устроила нападение на микроавтобус с военными, участвовавшими в мобилизационных мероприятиях. Как уточнили в областной прокуратуре, инцидент произошёл утром 2 февраля в Шевченковском районе.
По данным следствия, она заметила, как сотрудники ТЦК силой усаживают прохожих в микроавтобус. После этого женщина достала пистолет и начала ударять им по стеклу автомобиля. Когда транспорт начал движение, она произвела выстрел в его сторону.
Подозреваемую задержали. Ей инкриминируют хулиганство. Досудебное расследование продолжается.
