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МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над регионами России

18 августа 2024, 08:50
Фото: istock / bbsferrari

Фото: istock / bbsferrari

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 5 беспилотников над Белгородской, Курской и Ростовской областями. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и два - над территорией Ростовской области», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
Бывший сослуживец рассказал о жестокости атаковавшего Курскую область командира ВСУ
Экс-сослуживец фигуранта дела об атаке на Курск Ишкулова назвал его жестоким
18 августа 2024, 09:25

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир Вооруженных сил Украины Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его бывший сослуживец Максим.
Он сообщил, что Ишкулов увлекался стрельбой и рукопашным боем.

«Он был помешан на армии», — заявил мужчина.
Собеседник также отметил, что они служили вместе в 2010 году, но уже давно не контактируют. Мужчина уточнил, что сейчас проживает в России.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Армии России Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом врага и выходом на госграницу. Минобороны РФ 16 августа информировало, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 2 860 военных и 41 танк.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
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#новости
#всу
#танк
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В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков
В Курской области уничтожили группу из 16 военных штурмового батальона ВСУ
18 августа 2024, 08:28

Фото: istock / Evgeny555

Группа из шестнадцати бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена вблизи населенного пункта Кремяное Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя российского силового ведомства.
«Подразделение противника было уничтожено российскими войсками в лесу», — сообщил собеседник.
До этого стало известно, что похищавшего мирных жителей Курской области бойца ВСУ задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда украинских войск утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

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#новости
#всу
#сво
#курская область
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Эксперт Марцинкевич рассказал об усилении физической защиты Курской АЭС
18 августа 2024, 07:45

Фото: istockphoto/Nordroden

Физическая защита Курской атомной электростанции усилена. В целях обеспечения безопасности работы АЭС и строящихся энергоблоков предприняты меры по борьбе с возможным нападением с воздуха.
Об этом в эфире радиостанции «"Спутник" в Крыму» заявил главный редактор аналитического онлайн журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Он выразил надежду, что обеспеченные меры позволят надёжно защитить станцию от возможных атак с воздуха. Что касается украинских солдат, вторгшихся на территорию Курской области, то эксперт выразил сомнение в их возможности физически дойти до АЭС.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской атомных станций. Лихачёв предложил руководителю агентства посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию на месте.

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Губернатор Голубев: После атаки БПЛА в Ростовской области горит дизтопливо
18 августа 2024, 07:29

Фото: istockphoto/rancho_runner

Дежурные системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на юго-западе Ростовской области. После падения обломков сбитого дрона на территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, к тушению огня привлечены подразделения пожарно-спасательной службы. По предварительным данным, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Размеры причинённого ущерба уточняются.

Ранее в министерстве обороны РФ проинформировали, что в ночь на 18 августа российские средства ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией страны. В небе над Ростовской областью были ликвидированы 36 дронов ВСУ.

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#ростовская область
#топливо
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
18 августа 2024, 06:03

Фото: iStock/aapsky

В Киеве прогремел ряд взрывов, передает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Подробности инцидента не сообщаются. Местные власти пока не дали комментариев. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

Спустя семь минут один из телеканалов сообщил о новом взрыве в украинской столице.

Накануне взрыв произошел также в Киевской области. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#киев
#украина
#взрыв
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ВС РФ взяли под контроль 50 опорных пунктов ВСУ за сутки
18 августа 2024, 05:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военная группировка «Запад» за последние сутки заняла 40 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма.
Он отметил, что российские бойцы также уничтожили 11 минометных установок ВСУ.

«Подразделениями реактивной артиллерии группировки нанесен групповой удар (...) по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе КупянскУзловой. В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной», – добавил он.

Ранее российские войска уничтожили украинский пункт дислокации с 80 иностранными наемниками. Цели были поражены оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». По данным Минобороны, наемники находились в районе Бакареи.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#украина
#россия
#сво
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В Херсонской области сообщили о террористической тактике ВСУ
Губернатор Сальдо: ВСУ прибегают к тактике террористов в Херсонской области
18 августа 2024, 04:12

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в регионе террористическую тактику, нападая на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские войска перешли к террористической тактике, потому что не могут победить российские силы. Сальдо подчеркнул, что оборона России «крепка как сталь».

«Бойцов и вооружения более чем достаточно. Все начеку, врасплох не застанут», – отметил он.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что ВСУ потеряли 20 боевых самолетов, несколько современных катеров и 20 человек при попытке высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области.

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#терроризм
#россия
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«Горит превосходно»: кадры уничтожения военной техники ВСУ под Курском
Алаудинов показал видео уничтожения военной техники ВСУ в Курской области
18 августа 2024, 01:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал кадры уничтожения иностранной военной техники ВСУ в районе Суджи в Курской области. Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале.
На кадрах видно, как дрон догоняет технику врага в открытом поле, после чего происходит взрыв и в небо поднимается густой столб дыма. На следующем видео беспилотник выцеливает противника, спрятавшего боевую машину за жилыми домами. От мощного удара образуется облако дыма, а домашние птицы в испуге разбегаются в стороны.
«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.
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Зеленский рассказал об одном из важнейших для Украины участков фронта
Зеленский: ВСУ уделяют ситуации в Донбассе первостепенное внимание
18 августа 2024, 00:13

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время уделяют первостепенное внимание ситуации в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Политик вновь повторил свой призыв к Западу разрешить ВСУ атаковать российскую территорию с помощью дальнобойного оружия.

«Нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход боевых действий», – отметил Зеленский.

Ранее президент Украины обвинил Великобританию в недостаточной поддержке. Он отметил, что британская сторона проявила лидерство в помощи украинцам, в том числе в поставках оружия. По словам Зеленского, это позволило спасти тысячи жизней.

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