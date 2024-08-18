МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над регионами России

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Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 5 беспилотников над Белгородской, Курской и Ростовской областями. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и два - над территорией Ростовской области», — сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак