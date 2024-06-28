МО РФ: Военные ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР

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Российские военные освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Раздоловка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — указано в сообщении.
Кроме этого, нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 аэромобильных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Российские военные освободили от боевиков ВСУ поселок Шумы Донецкой народной республики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова