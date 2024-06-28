Приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц изъятой техники

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Федеральная служба судебных приставов передала МО РФ более 190 000 единиц имущества, которое было конфисковано у правонарушителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного судебного пристав России Дмитрия Аристова.
Сообщается, что передача осуществлялась в соответствии с постановлением правительства России от 8 сентября 2023 года. По его словам, в числе переданного имущества были лодки, автотранспортные средства, компьютерная и строительна техника, древесина, табачная продукция, а также другое имущество. Всего было передано 190,6 тыс. единиц. Он рассказал, что оно было конфисковано по решениям судов за совершенные преступления.
Ранее судебные приставы Подмосковья рассказали, когда должник теряет право выезда из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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