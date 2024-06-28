В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что ситуация с пополнением действующих бригад Вооруженных сил Украины катастрофическая. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«О катастрофических процессах с пополнением боевых подразделений и бездумным созданием новых», — сообщила политик.
Она отметила, что этот подход имел место при бывшем главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном и «закончился трагедиями». По ее словам, сейчас вместо интенсивного пополнения действующих боевых подразделений создают новые. Безуглая заявила, что создание новых бригад без достаточного количества подготовленных резервов может привести к потере позиций.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что пятеро солдат механизированной бригады ВСУ сдались в плен на Донецком направлении. По словам украинских бойцов, они были мобилизованы насильно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова