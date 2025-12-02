Мобилизованных в ВСУ после попытки побега отправили на передовую без подготовки

02 декабря 2025, 04:51

Фото: iStock/Tomas Ragina

Мобилизованных украинцев, которые пытались сбежать из учебного центра ВСУ, отправили на линию фронта без завершения подготовки. Об этом РИА Новости заявил военнопленный Павел Котляров.





Согласно материалу, Котляров — уроженец Днепродзержинска в Днепропетровской области, который попал в плен в начале ноября текущего года.





«Пацанов трое наших осталось, один остался, а двое убежали прямо оттуда (из учебного центра). Их через два дня словили», — вспоминал он.