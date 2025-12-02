Достижения.рф

Мобилизованных в ВСУ после попытки побега отправили на передовую без подготовки

Фото: iStock/Tomas Ragina

Мобилизованных украинцев, которые пытались сбежать из учебного центра ВСУ, отправили на линию фронта без завершения подготовки. Об этом РИА Новости заявил военнопленный Павел Котляров.



Согласно материалу, Котляров — уроженец Днепродзержинска в Днепропетровской области, который попал в плен в начале ноября текущего года.

«Пацанов трое наших осталось, один остался, а двое убежали прямо оттуда (из учебного центра). Их через два дня словили», — вспоминал он.
Вместо продолжения обучения украинцев немедленно отправили на передовую, на так называемый «ноль» — линию боевого соприкосновения. Видимо, такое они себе заработали «наказание».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск.

В ходе своего визита лидер РФ заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, который рассказал об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области.

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0