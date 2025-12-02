Мобилизованных в ВСУ после попытки побега отправили на передовую без подготовки
Мобилизованных украинцев, которые пытались сбежать из учебного центра ВСУ, отправили на линию фронта без завершения подготовки. Об этом РИА Новости заявил военнопленный Павел Котляров.
Согласно материалу, Котляров — уроженец Днепродзержинска в Днепропетровской области, который попал в плен в начале ноября текущего года.
«Пацанов трое наших осталось, один остался, а двое убежали прямо оттуда (из учебного центра). Их через два дня словили», — вспоминал он.Вместо продолжения обучения украинцев немедленно отправили на передовую, на так называемый «ноль» — линию боевого соприкосновения. Видимо, такое они себе заработали «наказание».
