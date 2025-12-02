В украинском сериале с Зеленским обнаружили зловещее предсказание

02 декабря 2025, 04:23

Украинский сериал «Слуга народа» предсказал бегство коррупционера Миндича

Владимир Зеленский

Побег в Израиль коррупционера по фамилии Миндич, совпадающей с фамилией фигуранта дела о коррупции в энергетике и соратника Владимира Зеленского, предсказали ещё в 2017 году. Удивительное совпадение с реальной ситуацией заметили в сериале «Слуга народа». Об этом пишет РИА Новости.





Напомним, что «Слуга народа» — это украинский сериал, который выходил с 2015 по 2019 год. В нем Владимир Зеленский сыграл роль честного школьного учителя истории Василия Голобородько, который неожиданно становится президентом страны и начинает борьбу с коррупцией.





«Моя фамилия Миндич. Вас (сотрудников аэропорта) должны были предупредить», — говорит Чуйко в одной из сцен.