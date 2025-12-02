В украинском сериале с Зеленским обнаружили зловещее предсказание
Украинский сериал «Слуга народа» предсказал бегство коррупционера Миндича
Побег в Израиль коррупционера по фамилии Миндич, совпадающей с фамилией фигуранта дела о коррупции в энергетике и соратника Владимира Зеленского, предсказали ещё в 2017 году. Удивительное совпадение с реальной ситуацией заметили в сериале «Слуга народа». Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что «Слуга народа» — это украинский сериал, который выходил с 2015 по 2019 год. В нем Владимир Зеленский сыграл роль честного школьного учителя истории Василия Голобородько, который неожиданно становится президентом страны и начинает борьбу с коррупцией.
В шестнадцатой серии второго сезона коррумпированный политик, бывший премьер-министр Украины Юрий Чуйко, меняет внешность. Прикинувшись евреем, он пытается улететь из страны.
«Моя фамилия Миндич. Вас (сотрудников аэропорта) должны были предупредить», — говорит Чуйко в одной из сцен.В начале ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали операцию «Мидас», направленную на раскрытие крупной коррупционной схемы в сфере энергетики.
В центре скандала оказался бизнесмен Тимур Миндич. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией припоминал Владимиру Зеленскому связь со столь «проблемным» украинским предпринимателем.