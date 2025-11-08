Мобилизованный сорвался с пятого этажа при побеге из украинского военкомата
В городе Тернополе на западе Украины мужчина выпал из окна пятого этажа здания ТЦК (аналог военкомата). Об этом сообщают местные СМИ.
Утверждается, что в момент побега пострадавший якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Он самостоятельно снял стеклопакет в санузле, связал вещи и попытался спуститься по этой веревке, но сорвался.
Мужчина выжил, сейчас он находится в реанимации. На месте происшествия работают следователи, выясняющие все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что украинский охранник американской актрисы Анджелины Джоли перестал выходить на связь после того, как его забрали в местный ТЦК.
