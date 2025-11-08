Мобилизованный сорвался с пятого этажа при побеге из украинского военкомата

08 ноября 2025, 18:50

В Тернополе мужчина выпал из окна пятого этажа при побеге от ТЦК

Фото: iStock/Motortion

В городе Тернополе на западе Украины мужчина выпал из окна пятого этажа здания ТЦК (аналог военкомата). Об этом сообщают местные СМИ.