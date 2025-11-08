Достижения.рф

Мобилизованный сорвался с пятого этажа при побеге из украинского военкомата

В Тернополе мужчина выпал из окна пятого этажа при побеге от ТЦК
Фото: iStock/Motortion

В городе Тернополе на западе Украины мужчина выпал из окна пятого этажа здания ТЦК (аналог военкомата). Об этом сообщают местные СМИ.



Утверждается, что в момент побега пострадавший якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Он самостоятельно снял стеклопакет в санузле, связал вещи и попытался спуститься по этой веревке, но сорвался.

Мужчина выжил, сейчас он находится в реанимации. На месте происшествия работают следователи, выясняющие все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что украинский охранник американской актрисы Анджелины Джоли перестал выходить на связь после того, как его забрали в местный ТЦК.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0