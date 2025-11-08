ТАСС: ВСУ потеряли последнюю возможность покинуть Красноармейск
Российские войска перекрыли последние пути отхода из Красноармейска (украинское название — Покровск).
Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, из города уже нельзя вывести личный состав.
«Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — сказал чиновник.
Он добавил, что ВСУ сумели вывести в направлении Димитрова (Мирнограда) лишь незначительную часть сил.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ тщетно пытаются вернуть территории под Сумами.