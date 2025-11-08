ТАСС: ВСУ потеряли последнюю возможность покинуть Красноармейск

08 ноября 2025, 17:07

Фото: istockphoto/Olena_Z

Российские войска перекрыли последние пути отхода из Красноармейска (украинское название — Покровск).





Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, из города уже нельзя вывести личный состав.





«Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — сказал чиновник.