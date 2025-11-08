На Украине приостановили работу всех приграничных КПП
Сбой в базе данных таможни привёл к временной приостановке пропускных операций на государственной границе Украины.
Об этом сообщили в соцсетях пограничной службы республики 8 ноября.
Из‑за технической неисправности базы данных пункты пропуска не могут нормально работать. Оформление граждан и транспортных средств при въезде и выезде временно не проводится.
Перед этим стало известно, что ВСУ потеряли последнюю возможность покинуть Красноармейск. Как уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, боевики смогли вывести незначительные силы в направлении Мирнограда.
