На Украине приостановили работу всех приграничных КПП

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Сбой в базе данных таможни привёл к временной приостановке пропускных операций на государственной границе Украины.



Об этом сообщили в соцсетях пограничной службы республики 8 ноября.

Из‑за технической неисправности базы данных пункты пропуска не могут нормально работать. Оформление граждан и транспортных средств при въезде и выезде временно не проводится.

Перед этим стало известно, что ВСУ потеряли последнюю возможность покинуть Красноармейск. Как уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, боевики смогли вывести незначительные силы в направлении Мирнограда.

Никита Кротов

