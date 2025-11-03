Мобилизованный украинец взорвал гранату при сотрудниках ТЦК
В Днепропетровске мобилизованный украинец подорвал гранату рядом с сотрудниками ТЦК
При отправке в зону боевых действий в Днепропетровске мобилизованный житель Украины привел в действие гранату. Сообщение об этом распространил Telegram-канал «Шепот Фронта».
Согласно информации канала, взрывное устройство сработало 2 ноября. Другие подробности о случившемся в настоящее время не приводятся.
На фотографиях с места трагедии видно, что взрыв произошел рядом с торговыми киосками. Прибывшие для оценки ситуации сотрудники полиции оцепили территорию.
«В Днепропетровске, при паковании тцк (т.е. мобилизации мобилизованный сотрудниками территориального центра комплектования), еще один «ухилянт» подорвал (гранату)», — говорится в публикации.Не уточняется, выжил виновник инцидента или скончался.
