Мобилизованный украинец взорвал гранату при сотрудниках ТЦК

03 ноября 2025, 07:20

В Днепропетровске мобилизованный украинец подорвал гранату рядом с сотрудниками ТЦК

Фото: iStock/Олег Копьёв

При отправке в зону боевых действий в Днепропетровске мобилизованный житель Украины привел в действие гранату. Сообщение об этом распространил Telegram-канал «Шепот Фронта».





Согласно информации канала, взрывное устройство сработало 2 ноября. Другие подробности о случившемся в настоящее время не приводятся.



На фотографиях с места трагедии видно, что взрыв произошел рядом с торговыми киосками. Прибывшие для оценки ситуации сотрудники полиции оцепили территорию.





«В Днепропетровске, при паковании тцк (т.е. мобилизации мобилизованный сотрудниками территориального центра комплектования), еще один «ухилянт» подорвал (гранату)», — говорится в публикации.