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Молодые украинцы в возрасте 18-25 лет, которые подпишут контракт с ВСУ, не получат обещанных выплат и льгот, так как не доживут до конца службы. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова, ее слова приводит ТАСС.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что Владимир Зеленский хочет восполнить высокие потери в рядах ВСУ с помощью молодых людей от 18 до 25 лет, которым предлагают обещают 1 млн гривен. Но средства они получат в виде облигаций без содержания, а сами выплаты произведут только по окончании контракта.
Она выразила большое сомнение, что украинские молодые контрактники доживут до этих бонусов и льгот. По ее словам, все эти меры поддержки являются «подлым и циничным обманом в духе киевского режима».
Кроме того, Никонорова обратила внимание на показательную реакцию в мире на насильственную мобилизацию в ВСУ, против которой высказывались американский миллиардер Илон Маск и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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«Учитывая недавние новости, киевский режим, вероятно, настроен на мобилизацию "до последнего украинца". Так, для контрактников в возрасте от 18 до 25 лет будут предложены особые условия: миллион гривен в год, льготы по ипотеке и так далее. Звучит вполне привлекательно, пока не погружаешься в детали этой "сделки с дьяволом"», — отметила Никонорова.
Она выразила большое сомнение, что украинские молодые контрактники доживут до этих бонусов и льгот. По ее словам, все эти меры поддержки являются «подлым и циничным обманом в духе киевского режима».
Кроме того, Никонорова обратила внимание на показательную реакцию в мире на насильственную мобилизацию в ВСУ, против которой высказывались американский миллиардер Илон Маск и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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Элина Позднякова