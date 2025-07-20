В Зеленограде прогремело не менее трех взрывов из-за работы ПВО
В подмосковном Зеленограде прогремело не менее трех взрывов. Предварительно, средства ПВО работают по вражеским беспилотникам.
Как отмечает telegram-канал «Осторожно, Москва», официальные источники пока никак не комментировали информацию об инциденте.
Ранее стало известно о взрывах в Серпухове. К тому же мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитии еще одного БПЛА на подлете к столице. На фоне этого в аэропорту Шереметьево действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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