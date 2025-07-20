В Серпухове прогремело не менее пяти взрывов из-за работы ПВО
Жители Серпухово рассказали, что в городе прогремело не менее пяти взрывов. Предварительно, система ПВО работает по вражеским беспилотникам.
Как отмечает telegram-канал «Осторожно, Москва», официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся.
При этом сейчас в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности. До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал о сбитии двух БПЛА на подлете к городу.
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