Росавиация: в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты

20 июля 2025, 00:54

Фото: iStock/Chalabala

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Росавиация.





Представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале опубликовал данную информацию в 0:37 по местному времени.





«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передает Кореняко.