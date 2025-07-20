Росавиация: в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты
В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Росавиация.
Представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале опубликовал данную информацию в 0:37 по местному времени.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передает Кореняко.
В аэропорту Шереметьево уже вводились ограничения на полеты вечером 19 июля. На фоне этого стало известно о сбитии беспилотников на подлете к Москве.